Latorre reivindica a Micaela Navarro como "la mejor alcaldesa" para Andújar (Jaén) y reprocha a PP su "olvido histórico"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, junto a Micaela Navarro. - PSOE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que Micaela Navarro "es la mejor alcaldesa posible para escribir una historia de éxito y de futuro para la ciudad de Andújar". Latorre ha denunciado el "olvido histórico" del PP con esta ciudad y ha reprochado la actitud "sumisa" del Ayuntamiento ante esta situación, al tiempo que ha apuntado que dentro de nueve meses este escenario podrá cambiar con la celebración de las elecciones municipales.

El líder socialista, antes de mantener una reunión con la Ejecutiva Local del PSOE de Andújar, ha preguntado "qué le ha hecho la ciudad de Andújar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que la tenga completamente abandonada", al tiempo que ha recordado que es la tercera ciudad en población de la provincia de Jaén y que, sin embargo, "no hay ni un solo proyecto potente de la Junta en marcha". Después de siete años, ha señalado, "no hay área logística" en Andújar, mientras que en Antequera la Junta sí trabaja "a marchas forzadas".

En este contexto, ha subrayado que en el Hospital de Andújar se atraviesa "una situación complicada y difícil", mientras que en Málaga la Junta va a construir un tercer hospital. Asimismo, ha mencionado el "incumplimiento" de la autovía por Fuerte del Rey, todo ello, a su juicio, fruto del "olvido histórico" de la derecha con Andújar.

Ante esta situación de "abandono", Latorre ha criticado que el Ayuntamiento "calla y otorga", un Ayuntamiento que, según ha señalado, sólo está teniendo "oportunidades" gracias a los fondos que le llegan de los Gobiernos socialistas.

En cualquier caso, ha indicado que "hasta aquí llegan las malas noticias", porque dentro de nueve meses habrá unas elecciones municipales en las que Micaela Navarro va a ser la candidata del PSOE, "una candidata con experiencia, con capacidad de gestión, que ama Andújar y que está profundamente comprometida con la ciudad". "Es la mejor alcaldesa posible para escribir una historia de éxito para Andújar", ha aseverado.

En este punto, Latorre ha recalcado que Andújar "es prioritaria" para el PSOE y que "los grandes proyectos transformadores que ha tenido la ciudad han venido de la mano del PSOE". Además, ha recordado que en los últimos meses han llegado más de 100 millones de euros procedentes del Gobierno socialista de España para paliar los daños ocasionados por el temporal, ayudar a los agricultores, restaurar el emblemático Puente Romano o inaugurar la nueva Comisaría de la Policía Nacional. "El compromiso del PSOE con Andújar es evidente", ha sentenciado.

Por su parte, Navarro ha considerado la reunión "muy importante" para escuchar las demandas, sugerencias y propuestas de la agrupación local. En este sentido, ha agradecido a la dirección provincial del PSOE de Jaén su "compromiso con esa escucha activa" y con "darle ese valor a las agrupaciones locales".