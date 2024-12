Le piden cinco años de cárcel en Jaén por protagonizar una supuesta estafa del falso romance

JAÉN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años se enfrenta a cinco años de cárcel que es lo que le pide el Ministerio Fiscal por iniciar a través de las redes sociales un romance con una vecina de Jaén con el único objetivo de ganarse su confianza para seguidamente apropiarse de dinero y de algunas joyas de oro.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha juzgado a este hombre, vecino de Bilbao, que en su declaración ante el tribunal ha negado las acusaciones de estafa y hurto que le imputa el Ministerio Público. El acusado ha atribuido el verse en el banquillo a una venganza de la denunciante por haber puesto fin a la relación sentimental que mantenían.

Fiscalía, en su escrito de calificación recogido por Europa Press, señala que el acusado "movido por un ánimo de beneficio ilícito" inició en el verano de 2021 "una supuesta relación afectiva" con la denunciante a través de una red social.

Tras un año de conversaciones a través de Facebook, la denunciante "creyéndose la seriedad de sus intenciones y que el acusado estaba enamorada de ella le permitió a éste mudarse a la vivienda de ella". De esta manera, el acusado sabía el lugar en el que la denunciante guardaba su tarjeta de crédito "que ya había usado con el consentimiento de ella y donde estaban sus joyas".

Valiéndose de esta situación y aprovechando que ella estaba trabajando, el acusado, siempre según el relato que hace la Fiscalía, aprovechó para coger la tarjeta bancaria y hacer dos extracciones por importe total de 1.080 euros. Además, supuestamente se llevó un juego de pendientes y una pulsera de oro valorados en 210 euros. Seguidamente, cogió un tren para regresar a Bilbao.

Cuando la denunciante llegó a casa se encontró con que el acusado no estaba, ni tampoco sus joyas y en su saldo de la cuenta corriente le faltaban algo más de 1.000 euros.

El acusado durante el juicio ha rechazado este relato y ha manifestado que decidió marcharse sin previo aviso porque necesitaba regresar al lado de sus hijos y de sus nietos y en Jaén ya no aguantaba más.

"Le juro por mis nietos que yo no he tocado ni una joya. Ni me gusta el oro ni quiero oro", ha dicho el acusado, que ha negado también haber sacado dinero de la cuenta de la que fuera su pareja porque tiene su "paga" de 480 euros y no tenía necesidad de ese dinero.

"Creo que lo ha hecho por despecho", ha dicho el acusado para explicar el motivo que llevó a denunciarlo a la que durante algunos meses fue su pareja.

Por su parte, la denunciante ha incidido en que fue de "mutuo acuerdo" el que él acusado se viniera a Jaén desde Bilbao para vivir juntos y que la relación fue buena hasta que un día llegó a casa y él ya no estaba. "Yo me fui a trabajar y cuando volví no había nadie", ha dicho la mujer.

Por estos hechos el Ministerio Fiscal reclama que se imponga al acusado cuatro años de cárcel por el delito de estafa ya que es reincidente y tiene una condena anterior por este mismo delito. Además, le pide el pago de una multa de 1.800 euros. Por el delito de hurto le pide otro año de prisión.

La responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal la ha fijado en 1.080 euros y otros 262,50 euros por las joyas y la maleta que supuestamente se llevó el acusado cuando decidió sin previo aviso poner fin a la relación.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado por entender que "no se han aportado pruebas de cargo suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia". La defensa sostiene que la mujer interpuso la denuncia por "un ánimo espúreo de venganza al verse abandonada".

El juicio ha quedado visto para sentencia.