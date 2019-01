La Junta pide al PP que diga si es más importante presidir la Junta que luchar contra la violencia de género

Actualizado 04/01/2019 14:31:31 CET

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Conocimiento, Investigación e Universidad en funciones de la Junta, Lina Gálvez, ha invitado al PP a dejar de "jugar" con las palabras hablando de violencia doméstica en lugar de violencia de género y le ha pedido que se pronuncie sobre si considera más importante ostentar la Presidencia de la Junta Andaluza a costa de atender las exigencias de Vox sobre violencia de género que luchar contra esta lacra.

"Hay que ser serios, y si creen que es más importante estar en la Presidencia que luchar contra la violencia de género que lo asuman y que asuman las consecuencias que pueda tener jugar con las palabras llamándolo violencia doméstica", ha señalado la consejera en funciones en declaraciones difundidas a los medios este viernes.

Gálvez ha señalado que "lo primero que hay que decir" es que la ley andaluza sobre violencia de género es la norma "pionera" que se centra el desarrollar las medidas establecidas en el pacto nacional contra la violencia de género al que se llegó, precisamente, cuando el PP ostentaba el Ejecutivo central. Dicha ley, según ha continuado, desarrolla medidas en contra de la violencia de género "que todos reconocemos como una lacra que sin duda hay que atajar y acabar con ella".

En este sentido, ha puntualizado que esta ley "no va contra los hombres" a pesar de que se estén diciendo cosas en ese sentido que "no tienen fundamento". "Va contra los maltratadores y asesinos de mujeres por el hecho de serlo, busca prevenir que eso no ocurra y también proteger a las víctimas de esa violencia, a los hijos de las víctimas y a las personas dependientes", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que "no es cierto" que la norma promueva las denuncias falsas porque el porcentaje de falsos avisos que se han dado entre los años 2007 y 2017 "ha sido del 0,0078 por ciento".

Por tanto, ha pedido a los partidos políticos que "dejen de mentir" y "si quieren decir claramente que lo que quieren es una sociedad del patriarcado donde los hombres dominen a las mujeres y puedan hacer lo que quieran que lo digan", pero que no se "escuden en decir cuestiones que son falsas", como aludir a que las leyes contra la violencia de género fomentan que se denuncien casos que son falsos.

Las palabras de Gálvez vienen después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya ofrecido a Vox dar cobertura a los hombres víctimas de violencia doméstica, después de que este partido vetara las medidas sobre violencia de género para dar su apoyo de cara a la formación de gobierno en Andalucía.

Concretamente, sobre la propuesta de Casado, la consejera ha opinado que eso es una "vergüenza" y que sería mejor que dijera directamente que "prefiere los sillones de la Junta a proteger a las víctimas contra la violencia de género". Aquí ha recordado que la violencia de género es el problema "estructural" de que "a las mujeres las matan por el hecho de ser mujer y las matan hombres", aunque eso no quiera decir que haya esposas que maten a sus esposos.

Estos casos en los que la mujer ejercería la violencia contra el hombre también tienen que ser perseguidos, según ha dicho Gálvez, aunque ha reconocido que la violencia contra los hombres por parte de mujeres se da en menos ocasiones y no se da "por el hecho de ser hombres", sino que a menudo "las mujeres terminan asesinando a su pareja en defensa propia porque están siendo víctimas de violencia".

Así, ha señalado que la violencia contra los hombres no es violencia de género porque a los hombres no les matan "por el hecho de ser hombres" y no se puede definir como violencia doméstica, como está haciendo el PP. "El PP está jugando con las palabras hablando de violencia doméstica", ha remachado la consejera en funciones, quien ha lamentado que sea este el mismo partido que puso en marcha medidas contra la violencia de género como el pacto nacional entre partidos.

"Que digan que todo lo que han hecho antes en esta materia ha sido cosmética, una estética que en realidad no creen y dejen de jugar con las palabras porque eso es blanquear y descafeinar el problema", ha dicho Gálvez, quien ha asegurado que hablar de violencia doméstica es "asumir que los hombres también son víctimas del patriarcado".

Por último, preguntada por la actitud de Ciudadanos al respecto de todo esto, la consejera en funciones considera "incomprensible" que el partido de Albert Rivera vaya a aceptar que el PP ceda ante las exigencias de Vox en materia de violencia de género.

Las medidas en esta materia que existen, ha continuado, van en consonancia con las de la Unión Europea y, entonces, "no hay manera de justificar" que Ciudadanos acepte, por ejemplo, lo que ha propuesto Casado al partido de Santiago Abascal.