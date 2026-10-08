Linares (Jaén) acoge la presentación de 'Industrial Lab', una escuela para impulsar el talento y el empleo inclusivo

Presentación en Linares de Ilunion Industrial Lab - ILUNION

LINARES (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

Ilunion Facility Services ha presentado en Linares (Jaén) 'Industrial Lab', una nueva escuela diseñada para formar perfiles industriales, adaptar la capacitación profesional a las necesidades reales del tejido empresarial y abrir nuevas oportunidades de empleo para personas con discapacidad en la provincia jiennense.

La puesta de largo de esta iniciativa ha congregado a representantes institucionales, empresariales, educativos y sociales de la provincia. Al acto de presentación han asistido la directora de ONCE Jaén, María Luisa Garzón; el director general de Ilunion Facility Services, Jaime Calzado; así como la alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo, entre otros.

El encuentro ha servido para exponer el alcance del proyecto y estrechar la colaboración entre la administración, las empresas, los centros formativos y las entidades sociales ante el reto de contar con profesionales preparados para una industria cada vez más especializada.

Esta iniciativa propone un modelo de formación específica, certificada y vinculada a oportunidades reales de contratación. El itinerario formativo combinará contenidos teóricos, prácticas en centros de trabajo y certificados profesionales oficiales en instalaciones homologadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

La programación inicial arrancará con dos certificados profesionales de nivel 1. El primero de ellos estará orientado a actividades auxiliares de almacén --operaciones de almacenaje, preparación de pedidos y manipulación de cargas con carretillas elevadoras--.

El segundo será el de operaciones auxiliares de fabricación mecánica --procesos básicos de fabricación, montaje, control y verificación de productos mecánicos--. En fases posteriores, la oferta formativa podrá ampliarse a especialidades de niveles 2 y 3 en función de la demanda de los clientes y de los sectores productivos.

Con este proyecto, la entidad busca un doble objetivo: mejorar la empleabilidad de los participantes y facilitar a las empresas el acceso a profesionales con competencias ajustadas a sus necesidades, reforzando además la prevención, la seguridad y la calidad del servicio en los entornos industriales.

Durante su intervención, el director general de Ilunion Facility Services, Jaime Calzado, ha destacado que este centro representa "un paso más" en su propuesta de valor para la industria, buscando generar "oportunidades reales de formación y empleo de calidad para las personas con discapacidad".

En esta línea, el gerente de la firma en Andalucía, Luis de Torres, ha incidido en la importancia de anticiparse a las demandas del sector para acompañar a las empresas en sus procesos de especialización.

Por su parte, la alcaldesa de Linares, María Auxiliadora del Olmo, ha valorado el impacto de la iniciativa para dinamizar la formación, la actividad económica y la creación de oportunidades en el municipio.

Asimismo, la directora de ONCE Jaén, María Luisa Garzón, ha hecho hincapié en la vinculación de este proyecto con el propósito social del Grupo Social ONCE para favorecer la inclusión laboral del colectivo de personas con discapacidad.