Localizado deambulando por la carretera el conductor de un turismo siniestrado en la A-92N en Granada

Archivo - Agente de Guardia Civil de Tráfico. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Baza, en el norte de la provincia de Granada, localizaron a última hora de la tarde de este pasado domingo deambulando por la carretera al conductor de un turismo que había sufrido un siniestro vial en la A-92N entre Guadix y la Región de Murcia y que se había ausentado del lugar del accidente.

El accidente, que consistió en una salida de vía con posterior vuelco del vehículo, se produjo alrededor de las 15,45 horas. Cuando los agentes se desplazaron al lugar del siniestro, comprobaron que el conductor ya no se encontraba en el lugar, según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa este lunes.

Ante la posibilidad de que el implicado hubiera resultado herido, patrullas pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Granada, con el apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Benemérita de Guadix, establecieron un dispositivo de búsqueda para localizarlo. Tras tres horas, durante las que se contactó con los hospitales accitano y de Baza, y se llevó a cabo una batida por la zona del siniestro para comprobar que el conductor no había salido despedido a consecuencia del accidente, finalmente se recibió aviso de una persona deambulando por la A-92N a la altura del kilómetro 26.

Efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Baza se desplazaron hasta allí y comprobaron que esta persona, un varón de 31 años, era el conductor del vehículo accidentado que estaban buscando.