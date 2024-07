Loles López acusa al Gobierno y a Vox de actuar con la misma "falta de humanidad" en relación a los menores migrantes

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados. (Foto de archivo).

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita un centro específico de atención a menores migrantes no acompañados. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ha acusado este lunes al Gobierno de España y a Vox de estar actuando con la misma "falta de sensibilidad, humanidad y responsabilidad" en relación a los menores migrantes no acompañados, y ha opinado que una reforma de la Ley de Extranjería como la que plantea el Ejecutivo central "no soluciona este problema".

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, la consejera se ha pronunciado así al hilo del reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados que se acordó la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que Andalucía aceptó acoger a 30 de dichos menores que llegan solos al territorio español.

Al respecto, Loles López ha explicado que esa treintena de menores llegará procedente de Ceuta, pero que aún no sabe en qué momento, porque le ha pedido al Gobierno "recursos y tiempo", teniendo en cuenta que los "recursos específicos para menores migrantes" de los que dispone Andalucía están actualmente "colapsados", al "115%" de su capacidad ahora mismo, por lo que la comunidad autónoma va a tener que "ampliar recursos para acoger" a esos niños.

La consejera ha añadido que esa situación de colapso en los recursos andaluces para menores migrantes se produce porque "el Gobierno de España ha metido por la puerta de atrás a más de 454 niños y niñas, camuflados bajo la mayoría de edad".

En esa línea, la consejera se ha quejado de que en esta cuestión "está habiendo mucha falta de humanidad" tanto por parte de Vox, que mantiene "un discurso sin sentido", como por parte del Gobierno de España, según ha agregado, y ha indicado que en la referida reunión de la Conferencia Sectorial celebrada la semana pasada en Tenerife le preguntó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, si es que hay menores migrantes "de primera y de segunda", porque "hay financiación para estos 30 niños" que acogerá Andalucía, pero "no para los 454" que habrían llegado "camuflados" bajo una falsa mayoría de edad.

Finalmente, preguntada por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno para que las comunidades autónomas acojan a niños migrantes no acompañados de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada, la consejera ha opinado que "no soluciona este problema", porque "el reparto no puede ser la única solución".

"Aquí se necesita política migratoria, trabajar en el país de origen, se necesita declarar la emergencia y se necesita implicar a la Unión Europea, que es lo que todas las comunidades, incluida Cataluña, le exigíamos al Gobierno" en la Conferencia Sectorial, ha concluido manifestando la consejera andaluza de Inclusión Social.