Loles López esgrime "documentos oficiales" para urgir al Gobierno a "resolver el problema" que afecta al sistema Viogén

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ha esgrimido este viernes "documentación oficial" que, según ha subrayado, "demuestra que el Gobierno de España ha reconocido en varias ocasiones las deficiencias que presenta desde hace más de un año el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), dependiente del Ministerio del Interior", y ha urgido al Ejecutivo central a resolver esta situación.

En un vídeo y mediante un comunicado difundido a los medios de comunicación, la consejera ha venido así a responder a la Delegación del Gobierno en Andalucía, desde donde este pasado jueves, a su vez, replicaron a una intervención de la propia Loles López en el Pleno del Parlamento andaluz.

En concreto, la titular andaluza de Igualdad aprovechó la respuesta a una interpelación que le dirigió la diputada del Grupo Socialista Olga Manzano para advertir de que el sistema VioGén "lleva un año fallando", y su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que "no ha podido contactar" el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de esa incidencia.

Así, Loles López señaló desde el Pleno del Parlamento que, desde su actualización a 'Sistema VioGén-2' en octubre de 2024, dicho sistema "lleva un año sin funcionar correctamente, y no nos permite acceder al teléfono de las víctimas, lo que impide que podamos ofrecerles asistencia psicológica, asesoramiento sociolaboral o jurídico, entre otros recursos esenciales".

Desde el Gobierno replicaron a la consejera que "es falso que se le esté negando" a la Junta de Andalucía "el acceso a los datos de contacto", así como aseveraron que la administración autonómica "tiene acceso a todos los casos incluidos en el sistema VioGén".

Este viernes, la titular andaluza de Inclusión Social ha querido incidir en el mensaje de que "la falta de acceso a datos de contacto ha sido comunicada en reiteradas ocasiones al Ministerio de Igualdad, al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a través de las convocatorias de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género, sin que hasta la fecha se haya dado solución".

En primer lugar, López ha mostrado un correo electrónico con fecha de diciembre de 2024, en el que la jefa de la Unidad de Violencia de Género de España "reconoce que el nuevo sistema 'VioGén' ha necesitado algunos ajustes, pero que ya hay mayor normalidad en su funcionamiento", admitiendo así la anomalía en la operatividad del sistema, según ha apostillado.

Asimismo, la consejera ha hecho referencia al acta de la Comisión Provincial de Seguimiento contra la Violencia de Género en Cádiz de junio de 2025, que recoge que el jefe de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Cádiz asegura que "el 30 de junio se solucionará el problema y podremos volver a contactar con las víctimas", lo que demuestra que, "seis meses más tarde, la Delegación del Gobierno de España sigue reconociendo que el problema persiste", ha subrayado Loles López.

Por último, la consejera ha presentado el acta oficial de la Comisión Provincial de Seguimiento contra la Violencia de Género celebrada en Huelva en junio de 2025, que recoge que el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) "ha trasladado a la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno de Huelva la falta de acceso a datos de contacto en el Sistema Viogén".

La consejera de Inclusión Social ha urgido al Gobierno de España a "resolver de inmediato este problema que afecta directamente a mujeres víctimas de violencia de género", y ha advertido que "no es la primera incidencia del Ejecutivo central en materia de protección", ya que "son reincidentes", según ha remachado.