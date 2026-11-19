Archivo - Un cesto con naranjas y mandarinas. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha informado este jueves del comienzo de la actividad de la Lonja de Cítricos, tras el arranque de la recolección en una campaña que ha comenzado más tarde que en años anteriores, en la que "se espera más producción que el año anterior, que fue uno de los más bajos en producción, pero menos que la media de una campaña normal".

En concreto, según ha informado la patronal agraria en una nota, "los miembros de la Mesa de Cítricos prevén un aumento de producción inferior al 30% que adelantó en septiembre la Junta de Andalucía, en base a los aforos realizados en el mes de agosto, ya que, una vez avanzada la campaña e iniciada la recolección se están observando calibres más pequeños que los esperados, y una reducción importante de producción al esperado inicialmente en variedades tardías".

La mesa de seguimiento de precios de la Lonja de Cítricos "ha arrancado cotizando la naranja Navelina entre 0,26 y 0,28 euros el kilo, para la 1ª Calidad, y entre 0,22 y 0,25 euros para la 2ª Calidad, con precios basados en operaciones realizadas en la última semana, donde la parte superior de las horquillas de 1ª Calidad se corresponde con calibres altos y extras".

La variedad Salustiana aún no se ha cotizado, "ya que aún es pronto, al igual que tampoco se ha cotizado la naranja de industria, ya que aún no se están haciendo contratos entre la industria y agricultores".

En cuanto a las perspectivas de campaña, la mesa de seguimiento "está esperanzada en que se mantenga la tendencia de precios de la campaña anterior, ya que la producción en otras zonas de Andalucía y de España es similar e incluso inferior a la campaña anterior, en concreto para la naranja, que es el cítrico predominante en la Vega del Guadalquivir y en Córdoba".

Por su parte, "el aforo del Ministerio de Agricultura estima que la producción será un 4,6% inferior a la pasada, y un 7,4% menor que la media, por lo que se espera se active la demanda de fruta una vez se terminen de agotar las existencias de frutas importadas que aún se pueden ver en mucho lineales".

Ante ello, Asaja Córdoba ha instado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura a "actuar automáticamente cuando detecte contratos que establezcan precios en origen por debajo de costes de producción, porque pueden incurrir en una venta a pérdidas, prohibida en la Ley de la Cadena Alimentaria".

Igualmente, Asaja ha recordado a los agricultores "la necesidad de denunciar, de manera confidencial y gratuita ante la AICA, sus propios contratos si los precios ofrecidos por los operadores comerciales no superan los costes de producción".

En la sesión de la Lonja, también se ha analizado "el reciente anuncio de la intención por parte de Dcoop y varias cooperativas y empresas citrícolas de la Vega de abrir en 2027 la planta de zumo de naranja en Palma del Río (Córdoba), un proyecto que se anunció el año pasado y que el sector acogió con ilusión ya que debe suponer un empuje para la comercialización de la naranja de los agricultores de la zona, porque se estima que la fruta destinada a industria representa entre el 20 y el 25% del conjunto de la producción de la zona".