López (CCOO-A) alerta de que "hay un abuso de la temporalidad no justificable" y reclama contratos "con garantías"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro ha subido en Andalucía en agosto --1.051 personas hasta los 639.334 desempleados-- y "pone en evidencia" que la comunidad "tiene mucha tarea pendiente en materia de empleo porque a las más de 600.000 personas que hay queriendo trabajar y no pueden hacerlo, hay que añadirle las que se suman a la lista del paro fruto de la finalización de su relación laboral en este periodo, especialmente en el sector de la hostelería y en el sector comercio, donde la mayoría de los contratos han sido temporales, algo que no entendemos puesto que realmente el turismo y la hostelería se mantienen durante todo el año". Un "abuso de la temporalidad no justificable", ha apostillado.

Ante esa realidad, la dirigente ha vuelto a instar al empresario de Andalucía a que haga contrataciones "estables y con garantías". Asimismo, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha reivindicado al Gobierno andaluz y al empresariado que "hagan una inversión real que apueste por la creación de empleo en aquellos sectores que son estratégicos como el turismo o la agricultura, pero también en la industria que es donde pincha Andalucía".

"Andalucía necesita industria porque es lo que genera empleo de calidad, estabilidad y riqueza". En referencia al viaje del presidente de la Junta de Andalucía a China, la secretaria general de CCOO ha dicho que "está muy bien que el presidente andaluz vaya a buscar inversiones que ojalá se concreten lo antes posible, pero también tiene que exigirle al empresariado andaluz que ponga toda la carne en el asador para cumplir con los convenios colectivo, las subidas salariales, con la salud laboral de sus trabajadores, que en Andalucía es un drama; y que hagan un esfuerzo para reducir la jornada, de manera que los trabajadores puedan compatibilizar el trabajo con la vida, porque además eso generaría una mayor actividad y con ello más empleo".