Nuria López: Los trabajadores "han vuelto a demostrar que son esenciales" y CCOO "está codo con codo" con ellos

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha afirmado este miércoles que los trabajadores "han vuelto a demostrar" en medio de una pandemia que "son esenciales para una sociedad", al tiempo que ha indicado que el sindicato "ha estado codo con codo" con ellos "respondiendo y estando a la altura de las circunstancias" y esto lo demuestra que "nos han revalidado en las elecciones sindicales como primer sindicato" en Andalucía.

Así se ha expresado Nuria López en declaraciones a los medios previas al inicio del 13º Congreso regional del sindicato que ha comenzado este miércoles en Sevilla, se prolongará hasta este viernes y en el que la actual secretaria general opta a la reelección al ser la única candidata.

López ha asegurado que este congreso "responde a la democracia interna de nuestra organización en un tiempo que nos ha tocado vivir desde 2017 hasta hoy, intensamente vivido por los trabajadores, no solo en el último año con la pandemia mundial, sino que los trabajadores en Andalucía tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de unas políticas de austeridad y ajuste que se vinieron imponiendo en nuestro país desde 2008 y cuyas consecuencias en Andalucía se han alargado durante este periodo".

Ha afirmado, que los trabajadores han vuelto a demostrar no solo en la crisis anterior sino en medio de una pandemia que "son esenciales para una sociedad", toda vez que ha añadido que "se han arremangado, se han puesto enfrente del virus para combatirlo y han sacado a este país y a nuestra comunidad adelante" y que, además, "han utilizado en todo momento al instrumento sindical más importante que tienen como son las CCOO en nuestra tierra".

"Los trabajadores han visto en nuestra organización un referente para resolver sus problemas labores y sociales, y también en medio de una pandemia, para responder a situaciones que han sido tremendamente difíciles y estresantes en los centros de trabajo", porque "hemos vivido momentos donde no había equipos de protección individual, colectivo, y donde no estaban los protocolos sanitarios".

El sindicato "ha estado codo con codo con los trabajadores respondiendo y estando a la altura de las circunstancias" y esto lo demuestra que "nos han revalidado en las elecciones sindicales como primer sindicato" en Andalucía. "No solo en las elecciones sindicales, sino que ya son más de 157.800 personas las que están afiliadas y cotizan a esta organización", ha añadido.

Por tanto, "desde CCOO de Andalucía nos sentimos tremendamente reconocidos, valorados y legitimados por los trabajadores y trabajadoras de esta tierra y hoy en este congreso, además de hacer balance de todo el recorrido en estos cuatro años, también situamos las propuestas y los retos de futuro para representar más y mejor al conjunto de nuestra clase en Andalucía", una clase que "es diversa, que es plural, que corresponde a diferentes generaciones pero que siempre tiene un hilo conductor, y es que la organización de los trabajadores permite avanzar en derechos y no solo permite consolidar los que están sino conquistar otros nuevos".

"Queremos hablar de cómo afrontar el proceso de digitalización de nuestra tierra, de cómo hacer que las empresas entiendan que los trabajadores y trabajadoras son el motor principal que tienen para consolidarse y crecer en Andalucía, cómo esta tierra necesita infraestructuras potentes para desarrollar todo su potencial o cómo desarrollamos o fomentamos unos servicios públicos que vienen deteriorados no solamente de la pandemia sino de una crisis económica anterior donde los recortes eran la nota cotidiana", ha manifestado López, quien ha agregado que esos servicios públicos "se ha demostrado que son esenciales y necesarios para el conjunto de la clase trabajadora, pero muy especialmente para aquellos más vulnerables".

"ES UN DÍA GRANDE DE DEMOCRACIA INTERNA Y DE RETOS"

Por tanto, "hoy es un día grande de democracia interna pero también es una día de retos, de ilusión, porque las CCOO de Andalucía salen con fuerza renovada para debatir de todo aquellos que mejorará la vida de la que gente a la que representamos, que son los trabajadores y trabajadoras de esta tierra".

Por su parte, el secretario general de la Confederación de CCOO, Unai Sordo, ha reconocido el trabajo realizado por la organización en Andalucía durante estos cuatro años, y particularmente durante este año y medio de la pandemia. "No sé si la sociedad andaluza y la española a veces es consciente de la dimensión y la importancia de la acción sindical en general y de la capacidad organizativa de CCOO en particular, pero quiero resaltar que nuestra organización no solo es el sindicato mayoritario de esta tierra, sino que tiene 158.000 afiliadas de las 975.000 que tiene el conjunto de la confederación", ha destacado Sordo.

"Es la primera organización territorial en toda España y creo que hay que poner en valor que hay 158.000 personas que todos lo meses cotizan par reforzar el proyecto colectivo que suponen CCOO en Andalucía", ha incidido.