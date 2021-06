Lorite (PP) tacha de "letal" para Córdoba la negativa del Gobierno a ampliar la red de transporte de energía eléctrica

CÓRDOBA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de Córdoba, Andrés Lorite, ha tachado este viernes de "letal" para "los intereses de la provincia y su zona norte" la negativa del Gobierno al proyecto para ampliar la red de transporte de energía eléctrica que la Junta de Andalucía ha tramitado, pero ha sido denegado por el Ejecutivo.

En una rueda de prensa, el popular ha defendido el proyecto al ser "una necesidad imperiosa de dotar de mayor capacidad de línea eléctrica a las comarcas del Guadiato y Los Pedroches", a la vez que "facilitaría la industrialización necesaria de esta zona, la creación de empleo y riqueza y la fijación de población al territorio".

En este sentido, el diputado del PP ha advertido de que "actualmente hay muchas empresas que quieren implantarse allí y no pueden porque no hay capacidad eléctrica suficiente".

Por otra parte, ha manifestado que su partido está "radicalmente en contra de la nueva tarificación de la energía eléctrica que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez", y ha comunicado que presentarán iniciativas en todas las cámaras, ayuntamientos y diputaciones relativas a la bajada del precio de la luz.

Según ha expuesto el diputado, "en la factura de la luz hay que actuar sobre los impuestos que gravan la energía eléctrica y sobre los costes regulatorios que también se aplican en la factura", de modo que "el Gobierno tiene margen de maniobra, pero mira para otro lado mientras que nos suben la factura a todos", ha reprochado.

Al respecto, ha apuntado que "España es el cuarto país de la Unión Europea en el que se paga más por la electricidad", de manera que "un 8,5% del salario medio anual va destinado al pago de la factura de la luz", ha dicho Lorite, para agregar que "entre mayo de 2020 y mayo de 2021 el precio de la luz ha subido un 44%".

"Son cifras muy alarmantes como para que el Gobierno tome medidas", ha defendido el popular, quien ha añadido que "más del 60% de la factura son impuestos y costes regulatorios que impone el Ejecutivo, que tiene mucho que ver con aquel déficit tarifario que nos dejó Zapatero por la implantación de las renovables, más de 30.000 millones de euros".

Además, "contamos con uno de los IVA a la luz más altos de todo el entorno europeo aplicado a la tarifa de la luz", ha afirmado el diputado.

En este caso, ha subrayado que "va a haber más de once millones de españoles que verán incrementado su recibo de la luz, y esto dará pie a circunstancias de pobreza energética, alcanzando costes históricos en el recibo de la luz", a la vez que "en lugares como Córdoba con unas temperaturas muy elevadas en los meses de verano habrá personas que no puedan poner el aire acondicionado por no poder pagar la factura de la luz", ha avisado.

Ante ello, ha asegurado que desde el PP van a "dar la batalla a nivel social y parlamentario", así como "instar al Gobierno de Sánchez a que modifique la regulación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y que el tipo pase del 7% al 0%". También, piden que "los costes regulatorios los tengan que sufragar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no aplicarlos en la factura a los contribuyentes".

PEAJES EN LAS AUTOVÍAS

En otro orden de cosas, Lorite ha criticado que en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España enviado a la Comisión Europea "existen compromisos serios de implantar peajes antes del 30 de junio de 2022".

Así, el diputado ha lamentado "la ocultación y la mentira" del ministro José Luis Ábalos en sede parlamentaria cuando fue preguntado por este asunto y "negó esos peajes". "Hace unos días hemos conocido a través de la Comisión Europea, que en el anexo a ese plan hay una serie de compromisos ocultos para la implantación de esos peajes, lo cual es muy grave", ha señalado.

De este modo, Lorite ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que el ministro "dé cuentas de la realidad de las intenciones del Gobierno de España y de los compromisos que ha adquirido con Europa".