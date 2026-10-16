Lucas Paulano dice estar muy ilusionado con representar a España en Eurovisión Junior y "poner a Jaén en el mapa"

Recención a Lucas Paulano en el Ayuntamiento de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven cantante jiennense Lucas Paulano, de 10 años, que representará a España en la 24ª edición del festival de Eurovisión Junior con el tema 'Cuore Bello' ha dicho tener "mucha ilusión" por poder defender a España en el certamen, pero también por "poner a Jaén en el mapa".

Paulano, que partirá este sábado hacia Malta, país anfitrión de Eurovisión Junior en esta edición, ha ha agradecido el recibimiento institucional y ha destacado incidido en la ilusión con la que afronta esta oportunidad.

"Es una experiencia única. Además, me ha encantado que me reciban en el Ayuntamiento y tengo mucha ilusión por representar a España y poner a Jaén en el mapa. Espero que me votéis", ha manifestado el joven intérprete.

Respecto al mensaje de su propuesta musical, 'Cuore Bello', el artista ha explicado que habla de los recuerdos, de las personas que dejan huella en la vida y de la luz que permanece en el corazón a pesar del paso del tiempo.

Con esta canción, Lucas busca "transmitir felicidad", conseguir que el público "reviva a través de ella sus recuerdos" y cumplir su deseo de "llevar a Jaén a lo más alto en Malta".

Durante la recepción, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha felicitado al joven artista por este importante hito en su trayectoria y ha trasladado el orgullo de toda la ciudad por contar con un representante jiennense en un evento de estas características.

Millán ha subrayado que el hecho de haber llegado hasta Eurovisión Junior "ya supone un logro" y ha asegurado que la administración local "trabajará para que Lucas reciba el máximo apoyo de la ciudadanía".

Con el objetivo de canalizar el respaldo de la ciudadanía, el Consistorio jiennense ha elaborado un cartel promocional que incorpora un código QR para acceder a toda la información necesaria para participar en la votación. Este cartel se difundirá en las pantallas luminosas de la ciudad y se repartirá en los comercios y establecimientos que deseen sumarse a la iniciativa.

Asimismo, la Feria de San Lucas se convertirá en un escaparate de la candidatura. A partir de este viernes, la canción 'Cuore Bello' sonará en las casetas del recinto ferial para dar a conocer el tema y animar al voto tanto a los vecinos como a los visitantes de las fiestas.

Las votaciones para el festival se podrán realizar en un primer periodo que se abrirá a las 23,59 horas del viernes 23 de octubre y se cerrará a las 20,59 horas del sábado 24 de octubre, justo antes del inicio de la gala. Posteriormente, se habilitará un segundo periodo de votación de 15 minutos una vez concluya la última actuación de la gala en directo, que corresponderá precisamente a la del representante español.