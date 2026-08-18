Maíllo apela a la "precaución" tras el nuevo terremoto en Granada y pide "prudencia ante posibles nuevas réplicas"

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto en Granada. - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su "preocupación" ante los efectos del nuevo terremoto registrado en Granada este martes con 4,6 de magnitud. Asimismo, ha deseado "una pronta recuperación" a los tres heridos leves que ha dejado el seísmo.

"Ante el nuevo terremoto sucedido en Granada con epicentro en Gójar, máxima precaución y prudencia ante posibles nuevas réplicas", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada