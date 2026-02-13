Maíllo asegura que Moreno "perderá la mayoría absoluta" y le acusa de seguir una línea "ultraliberal" como la de Ayuso

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en el acto de presentación de su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía al frente de la coalición 'Por Andalucía'. - IU

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha presentado este viernes formalmente su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía al frente de la coalición 'Por Andalucía' en un acto celebrado en Sevilla en el que ha asegurado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "ha perdido la mayoría absoluta" y ha sostenido que el actual Ejecutivo sigue una hoja de ruta "ultraliberal", que ha comparado con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, ha defendido que el momento político actual está marcado por una "disputa" en la que, a su juicio, "la extrema derecha trata de consolidar la idea de que ya es mayoría mientras el PP asume buena parte de sus tesis". Frente a ese escenario, ha sostenido que en Andalucía existe una contestación social activa que desmonta "la supuesta hegemonía de la derecha" y evidencia que una parte significativa de la ciudadanía "no se resigna a dar por irreversible la actual situación política".

Al hilo de lo anterior, ha sostenido que el Gobierno de Moreno sigue la misma hoja de ruta "ultraliberal" que el de Ayuso, "una más chulapa y el otro más suavón", toda vez que ha advertido de lo que considera "la tentación histórica de la derecha tradicional de intentar domesticar a la bestia imitándola", subrayando que "al fascismo no se le doma, se le combate" y que no existe margen para su "suavización" mediante la asimilación de sus postulados.

Sobre la realidad andaluza, Maíllo ha insistido en que "no hay operación de propaganda ni campaña de imagen capaz de ocultar el deterioro de la sanidad pública", y ha recordado las recientes movilizaciones por los problemas en los cribados del cáncer de mama como ejemplo de que la sociedad andaluza "no está tan satisfecha con Moreno como se pretende trasladar".

Asimismo, ha afirmado que, tras ocho años de gobierno del PP al frente de la Junta, Moreno deja "un legado de daño social y deterioro de los servicios públicos", acompañado --según ha denunciado-- de "un intenso proceso de privatización". Como muestra, ha señalado la situación de la vivienda, con "alquileres disparados", al tiempo que ha criticado la negativa del Ejecutivo andaluz a aplicar la nueva ley estatal en la comunidad.

Pese a este diagnóstico, el coordinador federal de IU ha asegurado que estos problemas "tienen solución", aunque requieren "valentía en las propuestas políticas". En su opinión, un gobierno andaluz de izquierdas orientado al cambio real debe apoyarse en "una movilización y organización permanentes de las mareas ciudadanas, los sindicatos de clase, el tejido asociativo y el movimiento ecologista".

El acto de la confluencia impulsada por IU, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz se ha celebrado por la tarde en el Teatro Salvador Távora de Sevilla, donde estaban convocados, además de representantes de los partidos que conforman la coalición --como el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, o el diputado nacional de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra--, miembros de sindicatos, 'mareas' y colectivos sociales con los que Por Andalucía "ha compartido movilizaciones y reivindicaciones frente a las políticas" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

En un vídeo compartido por redes sociales la víspera de este encuentro, Antonio Maíllo animaba a asistir a este acto al que concedía mucha importancia, al tiempo que subrayaba que había dado el paso de encabezar la candidatura de Por Andalucía a las elecciones autonómicas previstas para este año "con mucha pasión, ganas e ilusión".

El candidato y líder de IU parte de la premisa de que "la sociedad y la izquierda andaluza necesitan una organización" como la de Por Andalucía que le dé "seguridad en estos momentos convulsos, que le invite a la lucha", y a sentirse "protagonistas de esta tierra maravillosa, que da siempre ejemplo de solidaridad, de ayuda".

DE NUEVO EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA POLÍTICA ANDALUZA

El espacio de confluencia designó "por unanimidad" el pasado mes de diciembre a Maíllo como su candidato a la Presidencia de la Junta, impulsando así su vuelta a la primera línea de la política andaluza, que abandonó cuando en 2019 renunció a su escaño en el Parlamento autonómico y a su puesto como coordinador general de IU Andalucía.

Maíllo vuelve así a ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía como ya ocurrió en las elecciones de 2015, sin que ello suponga renunciar a sus responsabilidades orgánicas en IU, dado que seguirá como coordinador federal, cargo para el que tiene otros dos años de mandato.

En las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, Maíllo concurrió como 'número dos' --candidato a la Vicepresidencia de la Junta-- de la coalición Adelante Andalucía que entonces lideró quien en aquel momento era coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.

Desde la coalición Por Andalucía han señalado que la presentación de la candidatura de Antonio Maíllo marca "el inicio de una nueva etapa" para esta confluencia que "aspira a consolidarse como la alternativa progresista en la comunidad, una fuerza apegada al territorio y a los problemas reales de los andaluces, con voluntad y capacidad de gobierno".

POR ANDALUCÍA RENUEVA SU CANDIDATURA

En los comicios del 19 de junio de 2022, la coalición 'Por Andalucía' integró a IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía, Alianza Verde y Verdes-Equo, formaciones estas tres últimas que, en cambio, se han desmarcado, al menos hasta ahora, de esta confluencia de cara a la cita con las urnas de este año.

Así, Podemos Andalucía ya ha celebrado primarias para elegir a su candidato a la Junta, proceso del que resultó vencedor el actual parlamentario por Cádiz del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado.

Paralelamente, en las últimas semanas se han ido confirmando nombres de algunos de los candidatos que concurrirán en las listas de Por Andalucía, al margen del de Maíllo, y entre los que figuran los ya citados de Ernesto Alba, que concurrirá por Málaga, y de la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que será cabeza de lista por la provincia de Cádiz.

En las últimas elecciones andaluzas celebradas hasta ahora, el 19 de junio de 2022, venció con mayoría absoluta --traducida en 58 escaños-- el PP-A liderado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras que Por Andalucía fue la cuarta formación más votada y logró cinco escaños en el Parlamento, de los que tres fueron a parar a candidatos de Podemos --Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado--, uno para la dirigente de IU Inma Nieto --que fue la aspirante a la presidencia de la Junta--, y otro para la citada Esperanza Gómez.