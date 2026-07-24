Maíllo cree que Zapatero "no hizo gran aportación de nada" en su entrevista y aún debe "explicaciones muy claras"

El coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una entrevista concedida a Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha señalado este viernes que, "en términos políticos", se quedó "igual" este pasado jueves tras escuchar la entrevista al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en La 1 de Televisión Española (TVE), porque "no hizo una gran aportación de nada" en relación a la investigación que se sigue contra él desde la Audiencia Nacional al hilo del conocido como 'caso Plus Ultra'.

Por ello, Antonio Maíllo ha considerado que el expresidente del Gobierno aún debe dar "explicaciones muy claras" en "términos políticos", porque en términos "judiciales" debe explicarse "en el juzgado", ha apostillado el líder de IU en declaraciones a Europa Press.

El también portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía ha advertido en esa línea de que, en dicha entrevista, y "en términos políticos", Zapatero "ni aclaró el regalo de las joyas" que se encontraban en su despacho, "ni resolvió con determinación y pruebas la suposición" con respecto a los "trasvases de dinero" de la empresa Análisis Relevante, así como en relación al papel de la empresa de sus hijas en este caso, ha agregado.

Por ello, Maíllo ha señalado que la entrevista de este jueves a Zapatero le "dejó muy insatisfecho en cuanto a las explicaciones dadas", y cree que no sólo el expresidente, sino también "el PSOE tienen que dar explicaciones muy claras" tanto sobre los "hechos relativos a Zapatero" como también en relación a otros asuntos.

Así, el dirigente de IU ha citado los casos de presunta corrupción que afectan a los que fueran secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como al de la "mujer que aparece como una especie de fontanera del PSOE, Leire Díez, sobre la que dijeron que no era nadie en el PSOE y poco a poco se va viendo que era una persona que accedía a gente muy relevante dentro del organigrama del Estado", ha abundado Maíllo.

De esta manera, el coordinador de IU ha incidido en reclamar "explicaciones" al respecto. "Creo que eso es lo más importante, independientemente del trato y de operaciones judiciales que hay de derribo al Gobierno" de coalición del PSOE y Sumar, ha apostillado para concluir.