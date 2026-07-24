Maíllo ve como "un reconocimiento merecido" la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT y "de pocas luces" que se critique

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha valorado como "un reconocimiento merecido" la candidatura impulsada por el Gobierno de España para que la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, opte a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha considerado "de pocas luces" las críticas que desde algunos sectores se han realizado frente a dicha propuesta.

Así lo ha trasladado Antonio Maíllo en declaraciones a Europa Press al día siguiente de que el Gobierno informara de esta candidatura de Yolanda Díaz a dirigir la OIT, una organización de la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltaba este pasado jueves que es una "institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social".

La propia Yolanda Díaz indicó también este jueves a través de su perfil de BlueSky que la OIT es "la casa común del trabajo en el mundo", la que "mejor representa el empleo digno y el diálogo social", por eso "es un orgullo y una responsabilidad enorme" representar con esta candidatura "a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional", añadió.

En este contexto, el líder federal de IU ha sostenido que la candidatura de Yolanda Díaz es "un reconocimiento merecido, sin duda", al tiempo que ha opinado que resultan "de pocas luces las críticas que ha recibido".

En esa línea, Maíllo ha defendido que es "una buena noticia" que una política española pueda ir "a un organismo internacional en el que se puede influir para hacer las políticas laborales que se han hecho en España y que han tenido tanto éxito", así como ha trasladado que le "sorprende tanta inquina" entre algunas críticas en las que "quizás pueden más las vísceras que la racionalidad a la hora de atacar esa candidatura", ha opinado.

No obstante, el dirigente de IU ha advertido de que habrá que ver si se puede conseguir que finalmente la candidatura de Yolanda Díaz tenga éxito y se logre el objetivo, teniendo en cuenta que "ahí hay una componente entre el cupo empresarial, el cupo sindical y de países, y ahora habrá que ver la implicación o no de los países que tienen que ser determinantes, como China o Brasil, para la elección de la nueva persona que dirija en la OIT", ha explicado.

"Y otro elemento más que se debe tener en cuenta" es si el actual director general de la OIT --que es el togolés Gilbert F. Houngbo-- quiere "repetir y prorrogar" su mandato, ha añadido Maíllo para concluir recordando que el hecho de que se presente la candidatura de Yolanda Díaz "no garantiza que vaya a ser elegida".

La OIT, fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros. Cuenta con una estructura tripartita y se sitúa como el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social.

El consejo de administración de la OIT realizará sesiones privadas con los candidatos el próximo 9 de noviembre, y la votación secreta se realizará el 16 de noviembre. Tras esto, el mandato del nuevo director general comenzará el 1 de octubre de 2027.