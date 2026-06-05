Maíllo critica que Junta "incumpla" la Ley de Bioclimatización de los centros educativos: "No ha hecho nada"

Imagen del coordinador federal de IU y diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Antonio Maíllo, en una atención a medios en la que ha actualizado la posición de Por Andalucía frente a la constitución del Parlamento andaluz. A 5 de junio - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo de Por Andalucía en el Parlamento andaluz y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado este viernes que el Gobierno andaluz en funciones siga "incumpliendo" la Ley de Bioclimatización de los centros educativos, puesto que "no ha hecho nada".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz, en Sevilla, Maíllo ha indicado que la Junta "apenas ha ejecutado acciones que suponen un mínimo porcentaje con respecto a las necesidades que tienen los centros educativos de climatización para evitar las olas de calores, sobre todo, en este tiempo de final de curso y en el inicio del curso, cuando se producen altas cotas de temperatura que suponen un bloqueo en el rendimiento escolar del alumnado y unas condiciones absolutamente inadmisibles en la calidad de las aulas".

Para Maíllo, hay que "censurar a un gobierno que desprecia las leyes que se aprueban en el Parlamento y que no las ejecuta", lo que ha llevado, en el caso de la de Bioclimatización, a "protestas" de padres y madres de alumnos.

Ha considerado necesario un "plan de mejor escuela, de una escuela bioclimatizada, que suponga una inversión en cinco años para conseguir los objetivos de la ley, en paralelo a los presupuestos de la Junta".

Según ha explicado, se trata de una "planificación que estableciera cinco tipologías de acciones en los centros educativos no universitarios de Andalucía": "Acciones más integrales en aquellos centros más envejecidos y otras de carácter parcial vinculadas a la vegetación como forma natural de bajada de temperatura".