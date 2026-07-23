Andalucía Trade lanzará 88 millones en ayudas destinadas a la I+D durante 2026

Laboratorio donde se trabaja la I+D - JUNTA

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia pública adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Andalucía Trade, ha previsto movilizar un total de 88 millones de euros en incentivos a la I+D a lo largo de 2026.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, dicho montante se articulará a través de dos líneas de ayudas, la primera, dotada con 18 millones y dirigida al fomento de la I+D se lanzará el próximo septiembre y será no competitiva. La segunda, competitiva y presupuestada en 70 millones ha sido prevista para antes de que finalice el año y se ha destinado a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de mayor envergadura.

Asimismo, la convocatoria prevista para septiembre ha continuado el respaldo ya concedido previamente en un programa de incentivos no competitivo cuyo plazo de recepción de solicitudes se cerró el pasado 30 de junio, superando ampliamente sus previsiones iniciales con 210 empresas interesadas en llevar a cabo 199 proyectos de I+D que implican una inversión movilizada de 92 millones de euros y una demanda de ayudas que alcanza los 60,83 millones.

De esta manera, el Gobierno Autonómico ha asegurado que esta convocatoria incentiva proyectos de investigación y desarrollo experimental que se desarrollen en Andalucía y que tengan por objeto la búsqueda de nuevos productos, procesos o servicios o la mejora de los ya existentes.

Además, la iniciativa ha permitido reforzar la I+D andaluza incorporando nuevas empresas al ecosistema innovador siendo el 80 por ciento de los solicitantes que acuden por primera vez a este vehículo de apoyos públicos, respecto al marco anterior, y en su mayoría se trata de pequeñas empresas y microempresas.

Al mismo tiempo, Andalucía Trade, ha ido resolviendo estos expedientes de incentivos en un tiempo medio de cinco meses, lo que supone un mes menos de lo estipulado en el texto de la convocatoria, un plazo de resolución con el que las empresas "han vuelto a confiar en la administración andaluza para sus inversiones en I+D al encontrar plazos ciertos y seguridad jurídica", ha manifestado el Organismo Autonómico.

Por otro lado, la convocatoria de I+D ha subvencionado hasta el 50 por ciento de la inversión elegible para el desarrollo o mejora de productos, procesos y servicios encuadrados en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía.

SISTEMA HÍBRIDO PARA I+D

Andalucía Trade ha diseñado su sistema de financiación empresarial hibridando distintos tipos de instrumentos que le confieran "un carácter universal". En este sentido, conviven incentivos directos con financiación reembolsable además de fondos europeos con fondos propios.

En paralelo, también se ha dado esta hibridación en el fomento de la I+D. Así pues, a las convocatorias de incentivos cofinanciadas con Feder se unirá también en 2026 el Fondo Fast, dotado con 30 millones de euros de fondos propios destinado a proyectos vinculados a tecnologías digitales y profundas, biotecnología y tecnologías limpias.

De este modo, la Junta ha expuesto que el instrumento permitirá acompañar iniciativas en sectores considerados estratégicos para la autonomía tecnológica y la competitividad de Europa como la microelectrónica, la fotónica, la computación avanzada o las tecnologías vinculadas a la defensa.

Por ende, el Fondo Fast ampliará las posibilidades de acceso a financiación pública para empresas que actualmente encuentran mayores dificultades para acceder a este tipo de instrumentos, puesto que podrá ser solicitado también por compañías que no tienen la consideración de pyme.

Por último, con estas tres líneas de apoyo --convocatoria no competitiva, convocatoria competitiva y Fondo Fast--, la agencia Andalucía Trade consolida en 2026 un sistema de financiación diversificado que acompaña a la I+D andaluza en todas sus fases y perfiles de empresa.