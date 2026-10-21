Maíllo descarta que Frente Amplio se plantee negociar con el PSOE para el Congreso: "El pacto se circunscribe al Senado"

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre Frente Amplio y PSOE para una lista unitaria en algunas provincias de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "se circunscribe al Senado".

"El acuerdo que nosotros habíamos apostado, un acuerdo que ha planteado una plataforma cívica al que hemos obedecido las organizaciones de diferente naturaleza en el Senado, y ese debate no se ha abierto en el Congreso ni creo que se contemple", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

En paralelo, Maíllo ha calificado como "alianza acertada" el acuerdo a nivel nacional, alcanzado en 43 provincias, para concurrir en una misma lista al Senado el PSOE y la coalición Frente Amplio.

"El sistema del Senado, a diferencia del Congreso, es un sistema nominal, es un sistema puramente mayoritario, se vota no a siglas, sino a senadores. Además castiga a provincias muy pobladas y es evidente el sesgo de matriz conservadora que tiene la representación senatorial", ha explicado.

Asimismo, el coordinador federal de IU ha puesto en valor que el pacto entre ambas formaciones "ha agitado las aguas del PP y Vox", que según ha destacado, "están de manera desesperada a ver cómo combaten".

"Secretarios, sindicalistas, periodistas, ciudadanos del común, que tienen interés en que no se produjera un control de la derecha sobre el Senado, y sobre eso es sobre lo que circunscribimos, un acuerdo que es plural, que es diverso y que es de muchas organizaciones", ha remarcado.

Maíllo ha descartado que se extienda dicha acuerdo a las listas del Congreso de los Diputados. Por su parte, el 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, apuntaba este martes a negociaciones "abiertas" y "en marcha" con el Partido Socialista (PSOE) para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" en las listas al Congreso de los Diputados.