Maíllo destaca que "se sabe cuál ha sido la causa" del accidente de Adamuz y "todavía no del escándalo de los cribados"

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), en su condición de candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en Córdoba. (Foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha puesto de relieve este jueves que ya "se sabe cuál ha sido la causa del accidente" de tren registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, que causó 46 muertes, mientras que "aún no sabemos la causa que provocó el escándalo de los cribados de cáncer de mama" en la sanidad andaluza.

Así lo ha subrayado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en el Parlamento tras mantener una reunión con la Fundación Secretariado Gitano, y a preguntas de los periodistas sobre las novedades que se van conociendo en relación a la investigación del referido accidente de Adamuz.

En concreto, un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos en el marco de dicho siniestro ferroviario.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que "el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'", de modo que "en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento" de Adif.

Al ser preguntado por esta cuestión, Maíllo ha llamado la atención acerca de que "se sabe" ya "cuál ha sido la causa de un accidente que ha sido de hace unos meses, y todavía no sabemos" por parte del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) "la causa que provocó el escándalo de los cribados de cáncer de mama de Andalucía", del que "todavía el Gobierno andaluz no ha dicho cuánta gente ha muerto por su incompetencia", según ha abundado el candidato de Por Andalucía.