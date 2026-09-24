Maíllo insta a "un giro normativo que permita expropiar viviendas" ante "la falta de compasión" de los fondos buitres

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una reunión con coordinadores autonómicos de la formación. Imagen de archivo. - IU

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha defendido la necesidad de "un giro normativo que permita expropiar viviendas" que pertenezcan a fondos buitres a los que ha calificado como "faltos de compasión" tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid.

"Mucha indignación y rabia por la existencia de gente con una falta de compasión total, en el caso de los fondos buitres que se dedican nada más que a buscar la rentabilidad de la vivienda", ha afirmado este jueves en declaraciones a la Cadena Ser Andalucía.

Asimismo, Maíllo ha confirmado que Sumar va a presentar en el próximo consejo de ministros la expropiación de la vivienda en la que vivía Maricarmen así como Real Decreto de Prórroga de los Contratos de Alquiler.

"El Estado tiene que regular y no pedir que tengan compasión o no estos fondos que lo que quieren hacer y están haciendo de la vivienda un negocio", ha expresado.

La formación considera que la recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda.

Fuentes de Sumar insisten también en que el Real Decreto-ley de vivienda tiene que ser aprobado "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes.

La formación quiere que este paquete incluya la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre.