Maíllo (IU): "El mundo sería más justo si Trump y Netanyahu durmieran esta noche en prisión" como "criminales de guerra"

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento. - IU/POR ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha aseverado este jueves que "el mundo sería más justo" si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "durmieran esta noche en prisión" por ser "criminales de guerra".

Así lo ha señalado el también candidato de la coalición Por Andalucía en una atención a medios en el Parlamento andaluz tras mantener una reunión con la Fundación Secretariado Gitano, y al hilo del "momento casi abismal en la historia de la humanidad" del que "ayer nos liberamos", según ha puesto de relieve aludiendo a la "guerra" de Irán que "está llevándonos al enloquecimiento mundial".

Al hilo, Maíllo ha querido "transmitir una realidad", a su juicio, la de que "el mundo sería más justo si Trump y Netanyahu durmieran esta noche en prisión, si el derecho internacional se cumpliera y estos criminales de guerra, que ya han advertido de que no paran en mientes ni en límites legales, duermen en prisión".

"No soy ingenuo, y sé que eso es un hecho absolutamente complicado, pero es un hecho que no debemos empezar a tener en cuenta para que, tarde o temprano, duerman donde merecen, en unas mazmorras que les permita un juicio justo a unos criminales de guerra que están poniendo en amenaza brutal la paz mundial", ha zanjado el dirigente de IU en referencia a Trump y Netanyahu.