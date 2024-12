Maíllo (IU) reivindica la memoria democrática ante la "amenaza" que "se extiende" de "fascismo y extrema derecha"

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este miércoles la memoria democrática como "la mejor forma de combatir el fascismo" y la "amenaza" de éste y la "extrema derecha" que "se extiende por Europa occidental, por Estados Unidos y por parte de América Latina".

Así lo ha advertido el líder de IU en una atención a medios en Sevilla, en la puerta de la antigua cárcel de La Ranilla, junto al concejal de IU en el Ayuntamiento hispalense, Ismael Sánchez, y asociaciones y colectivos memorialistas de la ciudad.

Maíllo ha criticado que el gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Sevilla "quiere dejar sin efecto" la decisión de reconocer dicha antigua cárcel de La Ranilla como "un museo de recuerdo y reivindicación de la memoria democrática, que es la mejor forma de combatir el fascismo y desarrollar una cultura democrática que en estos momentos se encuentra amenazada", ha sostenido el dirigente de IU.

El coordinador de la federación de izquierdas ha lamentado que este tipo de comportamientos, "por desgracia", no constituyen "un hecho singular solamente del Ayuntamiento de Sevilla", sino que se vinculan a "un Partido Popular que ha derogado leyes de la Memoria en Aragón, en Cantabria", o que "se niega en ayuntamientos como en Málaga o en Córdoba a subvenciones para hacer trabajos con fosas o para enmarcar e inscribir placas en reconocimiento a la memoria democrática y a la represión del franquismo".

Tras criticar también las "falsas leyes de la Concordia" promovidas por el PP en las que "igualan a verdugos y a víctimas", Antonio Maíllo ha hablado de "una operación de gran calado a nivel estatal", y ha advertido de que la "derecha española no es la derecha italiana o francesa, que hace homenajes incluso a republicanos españoles que lucharon contra Hitler y Mussolini", sino que "estamos hablando de una derecha de matriz autoritaria que ha abrazado de nuevo, como en otros tiempos históricos, las tesis de sus hermanos reaccionarios y de la extrema derecha, creyendo que la van a controlar".

"Pero a la bestia nunca se le doma, a la bestia hay que combatirla", ha sentenciado el líder de IU, que ha considerado que "ahora mismo hay una amenaza real de fascismo y de la extrema derecha que se extiende por Europa occidental y por los Estados Unidos", así como "por parte de América Latina en una especie de reconquista que empieza por Argentina".

Ha denunciado que el PP, "cada vez que tiene la duda de dar el giro a convertirse en un partido democrático o un partido que asume la herencia del franquismo, siempre se inclina del lado de la herencia del franquismo".

Frente a ello, Maíllo ha reivindicado "la movilización del movimiento memorialista, que es un ejemplo de cómo cuando en este país no se hablaba de memoria se trabajó de manera anónima, pero continuada y perseverante, en la construcción de leyes de memoria que reivindicaran una normalización democrática que en este país no teníamos", y ha concluido expresando su confianza en que "esa movilización, la gran raigambre y el prestigio social del movimiento memorialista consiga derribar los muros de la intolerancia, la toxicidad y esa vuelta a guiños franquistas que no procede en estos momentos", ha finalizado.