Maíllo: PP-A y Vox quieren "instrumentalizar" el Parlamento andaluz para hablar de la crisis en Ceuta desde el "racismo"

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

PILAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha acusado este jueves a PP y Vox de "querer instrumentalizar" el Parlamento para que se hable en dicha cámara de asuntos como la crisis desencadenada en Ceuta este verano "en términos de racismo y xenofobia".

Así lo ha señalado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en unas declaraciones realizadas desde el colegio 'Nuestra Señora de Belén' en Pilas (Sevilla), y al hilo del acuerdo adoptado este pasado miércoles en la Junta de Portavoces del Parlamento para excluir del orden del día del Pleno previsto para la semana que viene el debate de una proposición no de ley (PNL) del PP-A, y de cinco puntos de otra de Vox sobre la crisis en Ceuta, la integridad territorial y la soberanía española sobre dicha ciudad autónoma.

Los portavoces de los grupos del PSOE-A, Adelante y Por Andalucía se posicionaron en contra de que se debatieran dichas iniciativas, por lo que, al amparo de lo recogido en el artículo 171 del Reglamento del Parlamento, quedaron fuera del orden del día del Pleno tanto la PNL al completo del PP-A como cinco puntos de la de Vox.

Antonio Maíllo ha defendido este jueves que en dicha sesión plenaria --la primera del nuevo periodo de sesiones que se abre ahora en septiembre en el Parlamento andaluz-- "se va a hablar de Ceuta, pero no de racismo, de xenofobia ni de incumplir normas clasistas".

Al respecto, ha criticado que el PP y Vox, "aparte de querer instrumentalizar el Parlamento de Andalucía para hablar de temas que trascienden a nuestro objeto, lo quieren hablar desde unos términos de racismo, de xenofobia, de exclusión, de 'devolución en caliente' que no lo permite la norma".

Ha añadido que ambos partidos que sustentan al Gobierno andaluz en esta legislatura quieren "utilizar el Parlamento andaluz como han utilizado" la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "para el uso partidista de una crisis que tiene complejidad, que tiene que ser resuelta ya".

En ese punto, ha enumerado algunas de las "soluciones" que plantean desde IU, comenzando por la del "cumplimiento de la norma del reparto de menores solidariamente entre las comunidades autónomas", según ha abundado antes de aseverar que el PP y Vox "no pueden negarse" a ello, porque cometerían "una prevaricación" frente a la que desde IU presentarían "denuncias en Fiscalía", según ha avisado.

Maíllo, de hecho, ha apostillado que por parte del Ministerio Público ya se "está tardando mucho en no actuar de oficio ante el anuncio" por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Vox de que "no quieren asumir ese cumplimiento de normas de reparto de menores" migrantes no acompañados, que "son la población más vulnerable", según ha remarcado.

Por otro lado, el líder de IU ha abogado también por "el traslado a la península de las personas que cruzaron las fronteras y que se encuentran en Ceuta, para bajar la tensión en la propia ciudad y para que sean atendidos con dignidad".

"Hay 10.000 vacantes en toda la península para atenderlos, y mientras se desarrollan y se llevan a cabo sus expedientes, pues que sean atendidos con dignidad y al mismo tiempo distender la relación en Ceuta", ha añadido Maíllo sobre este asunto para finalizar.