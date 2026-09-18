Maíllo recuerda el "uso abusivo" de contratos menores en la sanidad andaluza tras el informe de la Cámara de Cuentas

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el modelo de gestión de la Junta de Andalucía tras el informe de la Cámara de Cuentas en el que señala que el Gobierno andaluz aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024.

"El Partido Popular intenta otra vez presentar como un problema técnico lo que es su modelo de gestión, que es que sustituye los controles previos a los gastos y después mira qué ha pasado cuando el dinero ya está gastado. Y esto no nos sorprende", ha señalado este viernes en un audio remitido a los medios.

En esta línea, Maíllo ha recordado el "uso abusivo" de contratos menores y el fraccionamiento de los mismos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Asimismo ha señalado que la Cámara de Cuentas indica "un uso abusivo de contratos menores en el 100% de los informes analizados".

"Es una barbaridad. Es que más de 30.000 millones de euros sometidos a este control posterior corresponden al SAS. Llueve sobremojado", ha remarcado a la par que ha criticado "el crecimiento de los conciertos y las derivaciones a empresas privadas que están haciendo el negocio de su vida".

"Agilizar la administración nunca puede significar controlar menos el dinero de los andaluces", ha concluido.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.