Maíllo valora los 100 días de gobierno PP-A y Vox: "Más sillones para los suyos y menos protección para los andaluces"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS
SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho una valoración sobre los primeros 100 días del gobierno de coalición entre PP-A y Vox presidido por Juanma Moreno.
"Se puede resumir con más sillones para los suyos y menos protección para los andaluces. Para aumentar y repartirse los cargos públicos, hay dinero pero para explicar el escándalo de los cribados del cáncer de mama o para bajar los alquileres, seguimos esperando", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.
Maíllo ha hecho un balance de algunos episodios que a su juicio han marcado la acción del nuevo ejecutivo andaluz como la subida de 13 altos cargos más y la "falta de respuesta" ante la crisis de los cribados de cáncer de mama.
"Moreno Bonilla sigue dando largas y tiene que explicar qué pasó, quién tenía que actuar y qué garantías hay para que no vuelva a ocurrir. No puede esperar a que las afectadas se cansen de reclamar. Es una indignidad y una indecencia", ha subrayado.
Sobre el papel de Vox en el Gobierno andaluz, ha lamentado que hayan asumido el servicio psicosocial de valoración de víctimas así como la posición con respecto a los menores migrantes no acompañados de Ceuta. "Rechazar el traslado temporal de menores de Ceuta y hablar de efecto llamada, es utilizar a niños para alimentar el miedo. Tienen que protegerlos, sean de donde sean", ha aseverado.
Asimismo, el portavoz de Por Andalucía ha puesto el foco en la situación de la vivienda. "Moreno Bonilla sigue sin declarar zonas tensionadas, a pesar de que tiene competencias y herramientas que no la utiliza. Así que debe dejar de hablar de Madrid y responder por lo que puede hacer aquí", ha señalado.
Maíllo ha pedido también explicaciones sobre la investigación al exCeo de ADM por presunto acoso sexual. "Queremos una Junta de Andalucía que proteja a las mujeres", ha indicado. En esta línea, ha señalado la "hipocresía" del PP-A con la situación del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce.
"Lo sabían todos y hasta que no se ha hecho evidente y obsceno, cuando ya el vaso estaba absolutamente desbordado, entonces hipócritas se hacen los sorprendidos", ha remarcado al mismo tiempo que ha señalado directamente a Moreno.
"Creo que ese es el colofón de un PP que, de manera hipócrita, intenta sostener a un alcalde y que ahora intenta decir que lo hace caer", ha subrayado.