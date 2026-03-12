La Mancomunidad Campiña Sur de Córdoba celebra una sesión de recuperación ecológica de fincas agrícolas

Participantes en la jornada práctica de restauración ecológica de ecosistemas agrarios. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTILLA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, dentro del Proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, ha celebrado una nueva sesión de la Escuela de Formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio con una jornada práctica de restauración ecológica de ecosistemas agrarios en el Lagar Cañada Navarro, situado en la sierra de Montilla.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, durante la jornada, el alumnado ha podido conocer y aplicar directamente en el terreno diferentes técnicas de restauración ecológica orientadas a mejorar la biodiversidad en explotaciones agrarias, favorecer la presencia de especies beneficiosas para el ecosistema y reforzar la resiliencia de las fincas frente a los efectos del cambio climático.

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha destacado "la importancia de llevar la formación más allá del aula y acercarla a la realidad del campo, ya que esta actividad demuestra que la formación agraria tiene más sentido cuando se conecta directamente con el territorio y con el trabajo diario de los agricultores".

Ruz ha subrayado, además, que "el objetivo de esta escuela es acompañar al sector agrario en los desafíos actuales, y desde la Mancomunidad queremos apoyar a quienes trabajan la tierra para que puedan afrontar retos como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad con herramientas y conocimiento, apostando por un modelo de agricultura que combine tradición, innovación y respeto por el entorno, por lo que estamos desarrollando un programa que busca fortalecer el tejido rural, conectar producción y sostenibilidad y poner en valor el enorme potencial agrícola y ambiental de la Campiña Sur".

Esta iniciativa forma parte de una estrategia comarcal más amplia vinculada al proyecto Horizonte Campiña Sur 2030, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que contempla distintas actividades en los doce municipios del territorio y supone la continuidad de la formación iniciada semanas atrás con sesiones teóricas dirigidas a agricultores, propietarios de fincas, técnicos ambientales y personas interesadas en la sostenibilidad del medio rural.