Captura de pantalla del aviso de la DGT sobre la A-4 a su paso por Guarromán. - EUROPA PRESS

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-4 mantiene cortado al tráfico, a la altura de Guarromán (Jaén) y en sentido Córdoba, uno de los dos carriles cerrados desde primera hora de este jueves por el vuelco de un camión.

En concreto, el accidente provocó en torno a las 03,40 horas el corte total en el kilómetro 285, donde se ha establecido un desvío alternativo por la vía de servicio y se viene trabajando en la retirada del vehículo.

Ha sido prácticamente a las 13,00 horas cuando la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de su mapa del tráfico, consultado por Europa Press, ha cambiado el aviso sobre la autovía, precisando que solo permanece cortado el carril izquierdo.

En todo caso, a la espera de que la circulación recupere la normalidad, se recomienda a los conductores extremar la precaución si circulan por esta zona de la A-4 en la provincia jiennense.