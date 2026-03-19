Manuel Torralbo formaliza su candidatura para repetir como rector de la Universidad de Córdoba

Manuel Torralbo presentando su candidatura en el registro de la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Córdoba (UCO) y actual rector, Manuel Torralbo, ha formalizado este jueves su candidatura para su reelección, en el proceso electoral convocado para la elección de rector o rectora de la institución.

Según ha informado la UCO en una nota, la solicitud ha sido presentada por vía telemática, conforme al calendario electoral, que fija el plazo de presentación entre el 19 y el 20 del presente marzo, convirtiéndose Torralbo así en el primer aspirante en concurrir a este proceso.

La proclamación definitiva de candidaturas está prevista para el próximo 6 de abril, según el calendario oficial, que también establece que el periodo de campaña electoral estará abierto del 7 al 21 de abril, culminando con la jornada de votación el 23 de abril. El calendario contempla además la posibilidad de una segunda vuelta a comienzos del próximo mayo, en caso de que ningún candidato o candidata alcance la mayoría requerida en la primera votación.

La principal novedad de este proceso es que la votación se realizará mediante voto electrónico, aunque se trata de un sistema que la UCO ya ha utilizado en otros procesos electorales, que permitirá participar accediendo a la plataforma de votación con las credenciales corporativas personales de la Universidad, de modo que solo hay que acceder con el usuario de la UCO, seleccionar una de las opciones disponibles y emitir el voto.

El recuento será automático, lo que permitirá conocer los resultados con rapidez, una vez finalizada la votación. Además, el sistema garantiza plenamente la confidencialidad del voto, ya que no hay manera de saber lo que ha votado una persona en un momento determinado, al almacenarse la información cifrada en la urna digital.

Por otro lado, durante este proceso electoral se desarrollará una campaña informativa, que se articula en torno al lema 'Cuando participas, gana la pública', con el que se quiere subrayar la importancia de la participación de la comunidad universitaria.

La imagen de la campaña se construye a partir de tres teléfonos móviles que representan el voto 'on line' y simbolizan a los tres estamentos que participan en las elecciones universitarias, es decir, el personal docente e investigador, el personal técnico de gestión, administración y servicios, y el estudiantado.

La presencia de estos elementos visuales conecta con la incorporación del voto electrónico, que permitirá participar desde cualquier lugar mediante un sistema sencillo y seguro. La información sobre el proceso electoral está centralizada en la web 'www.uco.es/elecciones2026', donde se podrá consultar el calendario electoral, las distintas fases del proceso y materiales explicativos sobre el funcionamiento del sistema de votación.