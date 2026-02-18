Maracena (Granada) exige a la Junta la necesidad de completar el IES Atalaya con Bachillerato

Visita de Junta y Ayuntamiento de Maracena al IES Atalaya - AYUNTAMIENTO

MARACENA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Maracena, en el área metropolitana de Granada, ha exigido este miércoles a la Junta de Andalucía la necesidad de completar el IES Atalaya con Bachillerato y "no recortar en profesionales de educación especial", al hilo de la visita de los delegados del Gobierno andaluz y de Desarrollo Educativo en la provincia, Antonio Granados y María José Martín.

En una nota de prensa, el Consistorio ha agradecido esta visita, enmarcándola en la lealtad institucional y la defensa de la educación pública. "En estos 620 días al frente del gobierno municipal, han sido los únicos responsables de la Junta que han venido a Maracena, y para nosotros es muy importante que puedan conocer las necesidades de nuestros centros educativos de primera mano", ha señalado el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, del PSOE.

Durante la reunión, el regidor ha trasladado a los delegados que el IES Atalaya "funciona a medio gas" por la falta de Bachillerato. En este sentido, ha reivindicado la implantación de esta etapa educativa en el centro, "porque está preparado para ello". Además, el Ayuntamiento ha solicitado que se estudie la incorporación de un FP Superior de Deporte, con el objetivo de "ampliar la oferta formativa y responder a la demanda existente, generando nuevas oportunidades educativas y laborales para la juventud".

El encuentro también ha servido para poner sobre la mesa otras necesidades educativas del municipio. Entre ellas, la situación del CEIP Teresa Morales, un centro que carece de sombra y cuya comunidad educativa "lleva años demandando una solución permanente". Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que el pasado verano asumió una obra estructural en el CEIP Emilio Carmona "ante la negativa" de la Junta de Andalucía.

De igual modo, el Consistorio ha realizado una petición expresa para reforzar la atención a la diversidad en los centros educativos. Por último, el alcalde ha subrayado que la competencia en materia educativa corresponde a la Junta "para garantizar centros de calidad y recursos humanos suficientes para atender las necesidades de nuestros niños".

En este marco, el gobierno municipal, un tripartito en el que también están incluidos IU y Maracena Conecta, confía en que esta visita "sea un punto de inflexión" y que, desde la colaboración y el respeto institucional, los problemas educativos del municipio se traduzcan en "mejoras concretas para nuestros vecinos y vecinas, especialmente para el alumnado".

Por su parte, la Junta ha incidido en nota de prensa sobre esta visita en la inversión de más de 6,1 millones de euros en mejorar infraestructuras y equipamientos educativos por parte de la Administración autonómica.