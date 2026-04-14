El Consejo de Gobierno aborda este miércoles el reconocimiento de la condición de familia monoparental en Andalucía

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto abordar este miércoles, 15 de abril, en su reunión semanal, el proyecto de decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la comunidad autónoma de Andalucía.

Así se recoge en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press, en relación con este decreto que ya avanzó la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. La norma introduce cambios en la gestión del título de familia numerosa, entre ellos la aplicación de la edad máxima de permanencia en esta condición al hijo menor en lugar del mayor, como ocurría hasta ahora.

Este es el principal cambio incluido en la disposición final primera de la modificación del Decreto 172/2020, que regula el procedimiento de reconocimiento de familia numerosa, su categoría, así como la expedición, renovación, modificación y revocación del título y del carné de familia numerosa.

Hasta la fecha, la vigencia del título dependía de la edad del hijo mayor, de modo que al cumplir este los 26 años la familia debía renovar su condición. Con la nueva regulación impulsada por la Consejería de Loles López, el límite se vincula al hijo menor. Además, se establece que será la propia familia la responsable de comunicar cuando deje de cumplir los requisitos para mantener el título.

En el decreto de familia monoparental, la Junta de Andalucía propone fijar en 25 años la edad máxima de los hijos de las familias andaluzas monoparentales, condición que también podría adquirise "en los casos de ausencia temporal forzada de uno de los dos progenitores que le impida ejercer las responsabilidades familiares por un periodo igual o superior a un año".

En otro orden de asuntos, el Gobierno andaluz también tiene previsto analizar la propuesta de acuerdo por la que se insta a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a iniciar la tramitación de la I Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2030.

Asimismo, se abordará la propuesta de acuerdo para la aprobación de la Primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, con horizonte 2030.