Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz), entre los diez municipios con la vivienda más cara de España, según el INE

Archivo - Imagen de archivo de viviendas. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marbella (Málaga) y San Roque (Cádiz) se encuentran entre los diez municipios españoles de más de 20.000 habitantes con mayor precio medio de compraventa de vivienda en 2025, con 742.787 y 605.337 euros, respectivamente, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe 'Indicadores Urbanos 2026'. Además, Torremolinos (Málaga) registra la tercera mayor subida del precio medio de compraventa desde 2013, con un incremento del 176,5%.

En concreto, Marbella ocupa la sexta posición nacional entre los municipios con la vivienda más cara, mientras que San Roque se sitúa en décimo lugar. La clasificación está encabezada por Calvià (Baleares), con 981.485 euros, seguido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 907.270 euros, y Santa Eulària des Riu (Baleares), con 888.800 euros.

En el extremo contrario, Andalucía cuenta con cuatro municipios entre los 15 con los precios medios de compraventa más bajos de España. Se trata de Loja (Granada), con 72.493 euros; Andújar (Jaén), con 76.801; Linares (Jaén), con 77.395 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 80.913 euros.

De este modo, los datos del INE reflejan diferencias superiores a los 670.000 euros entre los precios medios de compraventa registrados en Marbella y Loja.

Por otra parte, Torremolinos es el tercer municipio español de más de 20.000 habitantes donde más ha aumentado el precio medio de compraventa de vivienda desde 2013, con un incremento del 176,5%, únicamente superado por Tías (Las Palmas), con un 180,6% y Marratxí (Baleares), con un 179,6%.

El INE toma 2013 como año de referencia por los bajos niveles alcanzados por los precios de la vivienda tras la crisis inmobiliaria.

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, Córdoba concentra dos de las tres zonas más económicas de las grandes ciudades españolas de más de 250.000 habitantes. En concreto, El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo registra 813 euros por metro cuadrado y Alcolea, 832 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 783 euros.

También figuran entre las 15 zonas con los precios medios por metro cuadrado más bajos del país Los Pajaritos y Amate, en Sevilla, con 963 euros; Villarrubia-Encinarejo de Córdoba, con 981 euros; el Sector Sur de Córdoba, con 1.025 euros, y el Polígono Sur de Sevilla, con 1.033 euros.

PRIEGO DE CÓRDOBA Y ÉCIJA, ENTRE LOS ALQUILERES MÁS BAJOS

Respecto al gasto mensual medio en alquiler de vivienda habitual, Priego de Córdoba (Córdoba) y Écija (Sevilla) presentan el segundo y tercer importe más bajo de los municipios españoles de más de 20.000 habitantes en 2024, con 334 y 339 euros mensuales, respectivamente, únicamente por detrás de Lalín (Pontevedra), con 330 euros.

A estas localidades andaluzas se suman Loja (Granada), con un gasto mensual medio de 342 euros, y Palma del Río (Córdoba), con 363 euros, que también figuran entre los 15 municipios con menores importes por alquiler del país.

En el caso de los barrios de las grandes ciudades, el Sector Sur de Córdoba registra el segundo menor gasto mensual medio en alquiler de España, con 430 euros, solo por detrás de una zona de Murcia, con 425 euros.

También aparecen entre las zonas con menor gasto medio en alquiler una de Sevilla, con 461 euros mensuales; el Polígono del Guadalquivir de Córdoba, con 465 euros, y Fuensanta-Santuario, también en Córdoba, con 478 euros.

La edición de 2026 de 'Indicadores Urbanos', enmarcada en el proyecto europeo Urban Audit, amplía la información sobre precios de compraventa de vivienda e incorpora datos desde 2010 para diferentes ámbitos territoriales, incluidos distritos administrativos y barrios.