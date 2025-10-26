La marcha contra el cáncer de mama en Jaén dedica sus reivindicaciones a las afectadas por el cribado

El gobierno municipal ha respaldado la marcha contra el cáncer de mama de este domingo 26 de octubre de 2025. - AYUNTAMIENTO DE JAEN

El Ayuntamiento de Jaén ha estado este domingo presente en la marcha 'Jaén se viste de Rosa' que cada año organiza Ajicam, la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama, con apoyo a la organización desde varias áreas municipales, especialmente el Patronato de Deportes, y presencia del equipo de gobierno.

La primera teniente de alcalde María Espejo, junto al Cuarto Teniente de alcalde Luis, García Millán y las concejalas de Deportes, Beatriz López, Servicios Sociales, Ángeles Díaz De La Torre y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, junto al concejal de Medio Ambiente José María Cano han acompañado a las mujeres que de nuevo junto con familiares, amigos, ciudadanos comprometidos con la causa y asociados han salido a la calle a reivindicar "una mejor sanidad pública en Andalucía que atienda sus necesidades y un aumento de la investigación y prevención en la atención primaria del cáncer de mama", ha reflejado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La Marea Rosa ha recorrido las calles del centro de la ciudad con salida desde la plaza de Santa María, a donde ha llegado para la lectura del manifiesto. El Ayuntamiento ha mostrado su adhesión a esta marcha y recuerda que "siempre estamos con Ajicam, pero ahora más que nunca del lado de las personas, especialmente las mujeres que sufren cáncer de mama y que atraviesan un momento realmente delicado".

Desde el Ayuntamiento de Jaén han recordado que "son quienes sufren en primera persona una sanidad pública que debe ser fuerte con dos elementos que deben quedar fuera de toda duda y a prueba de fallos como son la prevención, con una detección precoz que no debe fallar, y la atención durante el proceso hasta la cura, junto con el acompañamiento que entidades como Ajicam hace que son acompañamientos impagables".

El Ayuntamiento de Jaén ha mostrado también su apoyo a las mujeres y Ajicam para que trasladen desde la institución de todas y todos los jiennenses sus "reivindicaciones, necesidades e inquietudes", como tendrán oportunidad de hacer en el próximo pleno.