Marín advierte a Abascal que "no va a marcar la agenda" de la Junta y "crear inestabilidad": "No se lo voy a permitir"

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este lunes que "Vox no va marcar la agenda del Gobierno andaluz y crear inestabilidad".

"No se lo voy a permitir, es mi responsabilidad", ha apostillado Marín en su réplica al anuncio del presidente de Vox, Santiago Abascal, de que este partido no apoyará el Presupuesto autonómico de 2022 por la recepción de 13 menores inmigrantes procedentes de la avalancha en Ceuta.

En declaraciones a Europa Press, Marín ha sostenido sobre la presencia de Abascal en Andalucía, quien este domingo ofreció ante el Palacio de San Telmo en Sevilla un mitin para recriminar al Gobierno andaluz la atención de menores inmigrantes, "que puede venir cuando quiera, es bienvenido", aunque ha precisado que "no puede venir a Andalucía a marcar al Gobierno andaluz su agenda a cambio de interés partidistas".

Marín ha augurado que la estrategia de Vox de forzar una convocatoria electoral en Andalucía "le va a salir mal porque no va a ver elecciones" y ha apelado al hecho de que el Presupuesto de 2021 salió adelante con el apoyo de Vox, por lo que se ha preguntado si "espera Vox que no cumplamos con este Presupuesto, si no quiere que lo ejecutemos, que lo firmaron ellos".

"Nos pagan el sueldo para solucionar problemas, no para crearles más problemas a los ciudadanos", ha aseverado el vicepresidente de la Junta, quien ha trasladado que "el señor Gavira, que es abogado, sabe que no puede pedir incumplir la Ley de Extranjería".

"No pueden poner en peligro el cambio político en 2018 por un puñado de votos", ha proseguido argumentando el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, quien ha apelado seguidamente a que "hace falta altura de miras, sentido de Estado" tras esgrimir que "en 2018 se logró el cambio después de 37 años de gobiernos socialistas", y la consecución de ese hito político, en palabras de Marín, se está haciendo "cumpliendo todos los acuerdos".

"El cambio tranquilo, moderado no puede verse empañado, amenazado porque algunos consideren más importantes cuatro, cinco, o seis escaños que la paz y el bienestar de los andaluces", ha afirmado Marín, que ha reclamado que "espero y deseo que Abascal y Gavira rectifiquen y no voy a permitir que marquen la agenda del Gobierno".

"Si no quieren, que lo expliquen", ha apuntado Marín sobre la renuencia pública expresada por Vox para seguir apoyando el pacto de PP y Cs, antes de hacer ver que "hemos pasado la peor crisis desde la crisis económica de 2007 y ahora estamos en la rampa de salida para crecer y crear empleo".

El vicepresidente de la Junta y responsable de Cs en Andalucía ha subrayado que la comunidad autónoma "está creciendo por encima de la media nacional" por lo que barrunta "una situación de normalidad con la recuperación del empleo", hecho que ha atribuido "a la vacunación y al trabajo de todos, de la sociedad civil y de los empresarios, los emprendedores".

Cuestionado por si el objetivo de Vox es forzar unas elecciones con la hipótesis de lograr la desaparición de Cs del Parlamento de Andalucía, Marín ha afirmado que "Ciudadanos somos incómodos para casi todo el mundo, para Vox y muchas fuerzas" al argumentar que es un partido "que antepone los intereses de los andaluces a los propios", por lo que ha anunciado que "nos hemos comprometido con la estabilidad, nos cueste lo que nos cueste".

"Es un aviso para navegantes", ha aseverado Marín, quien ha apuntado que "no lo van a conseguir", en referencia a la desaparición política de Cs en Andalucía. "Se van a llevar un gran sorpresa", se ha reafirmado.

Marín ha afirmado que "lo que menos preocupa el Presupuesto", al apuntar la posibilidad de prorrogar las cuentas de 2021 si no sale adelante el de 2022, para reafirmar que "me preocupa el clima de inestabilidad con este tipo de declaraciones" cuando ha alegado que "cuando se puede generar empleo es con la estabilidad, con las reformas que llevamos a cabo".

"Nadie con sentido común puede entenderlo", ha indicado.

Preguntado si Vox Andalucía es rehén de las decisiones Santiago Abascal, el vicepresidente de la Junta ha asegurado que "eso es un problema del señor Gavira", argumento que ha replicado asegurando que "mi partido no me va a obligar ni yo voy a permitir que se ponga en juego la estabilidad de Andalucía" con la idea de que "me votaron los andaluces y mi compromiso está aquí con una hoja de ruta marcada: cumplir con PP y Vox porque Juan Marín lo que firma lo cumple".