Marín afirma que la relación con el PP de Feijóo es "manifiestamente mejorable": "Egea y Casado querían decapitar a Cs"

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha afirmado este jueves que las relaciones con el Partido Popular andaluz y con Juanma Moreno "siempre han sido buenísimas" y supone que ahora, con la nueva era de los populares, tras el nombramiento como presidente a nivel nacional de Alberto Núñez Feijóo, serán "manifiestamente mejorables".

Así lo ha expresado Marín en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha criticado con dureza a los anteriores responsables del PP en España --el presidente Pablo Casado, y el secretario general Teodoro García Egea--. "Ellos querían decapitar a Ciudadanos".

"Las relaciones con el PP-A siempre han sido buenísimas y van a seguir siéndolo sea cual sea el resultado de las elecciones. Lo que pasa es que pensamos --PP y Cs-- cosas distintas en muchos aspectos", ha destacado Marín.

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha subrayado que "nunca iría en un gobierno con Vox". "Habría que preguntar a Moreno si él iría. En este sentido, ya dijo Mañueco --presidente de Castilla y León-- que no, y lo hizo --en relación al acuerdo de gobierno entre ambas formaciones en la citada comunidad autónoma--. Lo digo muy clarito", ha señalado Marín.

"Al menos, Feijóo ha mostrado inteligencia política porque sabe que puede tener en Cs un aliado para gobernar comunidades autónomas y no poner a España en manos de la extrema derecha", ha asegurado.

El coordinador de la formación naranja en Andalucía ha señalado al respecto que "ahora es el momento de hablar de lo que hemos construido en estos cuatro años, donde Cs ha sido fundamental". Por eso, "no estoy dispuesto a entregar las llaves a quienes quieren destruir Andalucía y que no estuvieron en la primera piedra".

"Nunca han querido mojarse ni gobernar --en clara alusión a Vox-- y su objetivo es desmontar las autonomías: lo han dicho ellos", ha manifestado Marín, al tiempo que ha añadido que las relaciones con Vox "fueron bien hasta que en noviembre tumbaron el presupuesto".

A juicio del coordinador andaluz de Ciudadanos, si PP y Cs consiguen votos suficientes, "Vox no entrará en el gobierno 'ni muerto'". Si al final, no da la suma entre ambas formaciones, "le diría a Moreno que gobernara en solitario, con acuerdos".

"El cambio en Andalucía lo he hecho yo, no el PP, que estuvo 37 años en la oposición. Si no hubiera estado, quién sabe qué hubiera pasado. Juanma Moreno es el presidente con el peor resultado de la historia: 26 diputados. Esto lo saben los andaluces. Los sondeos en 2019 nos daban 11 escaños y obtuvimos 21", ha subrayado Marín en relación a los últimas encuestas de estimación de voto. "Personalmente no voy a entrar en ningún gobierno donde no esté mi formación", ha concluido.