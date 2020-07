Marín alerta del "desplome" de reservas en Andalucía tras la cuarentena de Reino Unido y las declaraciones de Simón

Plantea la puesta en marcha del bono turístico en otoño e informa de que han iniciado las verificaciones de 'Andalucía Segura'

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha avisado este jueves de que si bien las previsiones para la temporada de verano mejoraban por día, finalmente la cuarentena impuesta por el Reino Unido y declaraciones como las del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "han hecho que de nuevo la actividad se desplome".

En comparecencia en el Parlamento, Marín ha censurado que Simón afirmara que la cuarentena británica "nos quita un riesgo" pues por la decisión de Reino Unido y declaraciones como ésta "se han vuelto a desplomar todas las previsiones de reserva, no solo de turismo británico sino también de otros países de nuestro entorno que son mercados que nos interesan".

Así, ha pedido al Gobierno central que tome decisiones y busque soluciones para el conjunto de España y para dar tranquilidad al sector, como la implantación del pasaporte sanitario o la necesidad que se amplíen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. Ha apuntado que Francia estudia su ampliación hasta dos años y que hacerlo en España "es una medida necesaria y urgente".

Sobre las previsiones, ha explicado que en verano estaban mejorando respecto a lo que se esperaba en los peores meses de la pandemia, pero insiste en que en esta misma semana "se han desplomado las reservas". Ha precisado que en la primera quincena de julio se esperaba un 30 por ciento de reservas y se ha alcanzado un 36, mientras que en la segunda se ha superado el 46 por ciento de ocupación, así como ha celebrado que "hay entre un 80 y un 100% de ocupación en el turismo de interior".

Entre otros datos, Marín ha destacado que el 84% de los alojamientos "se encontraban abiertos hasta ayer con una tendencia al alza, tres puntos más sobre las previsiones de hace un mes", toda vez que respecto a la ocupación "agosto se sitúa por encima del 45 por ciento, incluido el litoral que ha estado tan castigado en julio".

No obstante, en adelante estarán muy atentos "a lo que ocurra en agosto, especialmente en materia de turismo internacional y a la evolución de la situación sanitaria".

Ante esta situación, ha asegurado que la Junta "está poniendo todas las herramientas necesarias para adaptar el sector turístico a esta nueva realidad que se ha abierto a partir de la crisis sanitaria". Entre otras, ha recordado que la aprobación del nuevo decreto de clasificación hotelera ha permitido al sector que pueda competir en un mercado turístico internacional en transformación constante, concretando que desde su puesta en marcha se han registrado 134 proyectos en la delegaciones territoriales, de los cuales 55 son de nueva construcción, que supondrán 5.400 plazas extra.

También se ha referido a la agilización de la declaración de municipios turísticos y los Planes de Grandes Ciudades Turísticas, como los de Huelva, Granada y Jaén, mientras ha avanzado que ya poseen más de 700 empresas turísticas el distintivo 'Andalucía Segura', toda vez ha explicado que durante julio se han comenzado las verificaciones.

Por otro lado, Marín ha asegurado se ha dado un giro completo al programa de promoción-comunicación para el segundo semestre del año, en el que está previsto realizar cerca de un centenar de actuaciones de diferente naturaleza. "Estas acciones sirven para difundir y resituar a Andalucía como un destino seguro y con una oferta muy variada. La seguridad nos lleva a difundir un turismo de más calidad, con una oferta más diversa que impida la concentración tanto en espacio como en el tiempo", ha agregado.

El vicepresidente ha recalcado que están poniendo sobre la mesa "todos los recursos que pide el sector", de modo que ha avanzado que la Mesa del Turismo le ha pedido una reunión, que celebrarán la próxima semana, a fin de valorar el impacto de la decisión de Reino Unido sobre el turismo, y especialmente en al Costa del Sol".

BONO TURÍSTICO

Asimismo, Marín ha avanzado que su departamento trabaja en la puesta en funcionamiento del bono turístico en Andalucía para este próximo otoño, que era vinculado al distintivo 'Andalucía Segura'. "Creemos que este esfuerzo es necesario para poder incentivar la actividad turística hasta final de año y así poder recuperar las pérdidas en el sector", ha explicado.

El consejero de Turismo ha señalado que la Junta ha trasladado esta medida y otras iniciativas, como la reducción del IVA en el sector, al Gobierno de la Nación desde que comenzó la crisis sanitaria ante las graves consecuencias que para el sector iba a tener el cierre de fronteras y la restricción de movimientos. "Hemos hecho insistentes peticiones para que se tomasen medidas que dieran oxígeno a una de las actividades que más se van a resentir por la pandemia, pero siempre recibimos el no como respuesta y, además, continuos ataques hacia un sector tan importante para la economía andaluza y española", ha lamentado.

PSOE-A A MARÍN: "NO HACE LOS DEBERES"

Para posicionar al PSOE-A, Francisco Javier Fernández ha advertido de que las medidas que pone en marcha la Junta se incluyen del Plan de Acción que se confeccionó antes de la pandemia y ahora "la situación no es la misma", al tiempo que ha censurado que "alardee" de que invierte mucho mientras ve insuficiente la ejecución presupuestaria a junio, de ahí que le reclame "un esfuerzo mayor y gastar e invertir en turismo". Además, le ha afeado que no haya convocado a todos los actores del sector para afrontar juntos la decisión de Reino Unido hasta que ellos mismos se lo han pedido. "No hace los deberes con el turismo", ha apostillado antes de pedirle que sea "realista y no busque titulares".

El diputado del PP-A José Ramón ha señalado que la preocupación que muestra el consejero "es la misma preocupación que tiene todo el sector turístico" y ha considerado que "cuando los extranjeros piensan por sí solos, y no mediatizados, eligen Andalucía como destino, pero cuando hay información que no es la deseable, se producen cancelaciones masivas cada día y tenemos que revertirlo con inteligencia como propone la Junta". Además, ha rechazado el "desprecio" de Simón al turismo andaluz.

Ana Llopis, de Cs, ha advertido de que la situación es "muy crítica" tras la decisión de Reino Unido porque implica que "el turismo internacional no va a venir y eso es alarmante". "El panorama preocupa y mucho", ha señalado antes de rechazar las declaraciones de Fernando Simón porque son "para echarte a llorar" ya que, a su juicio, "el Gobierno central da la espalda al sector turístico y hacen comentarios en los que demuestran que no les importa".

Por Adelante, Luz Marina Dorado ha recordado que su grupo ha planteado que se le practique PCR a los turistas, reforzar las plantillas de trabajadores en las estaciones, mascarillas gratis para toda la población andaluza, reforzar la atención primaria o no cerrar los centros de salud por la tarde, "y esto no es una lista de Reyes Magos, es cuestión de ser responsables, la Junta tienen que actuar". Ha lamentado que "ante la emergencia sanitaria, la Junta no pone medidas prioritarias porque antes que la economía deben primar las necesidades básicas de la personas", al tiempo que ha defendido que frente a la inseguridad del turismo internacional, "el local y de cercanía se convierte importantísimo y es ahí donde hay que poner el foco".