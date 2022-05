Marín critica la "chapuza" del empadronamiento de Olona, aunque le gustaría que siguiera siendo candidata y debatir

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia, Juan Marín, ha criticado este lunes la "chapuza" que se ha producido con el empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, en la localidad granadina de Salobreña para poder optar a las elecciones autonómicas del 19 de junio, aunque ha reconocido que le gustaría que siguiera siendo candidata y poder debatir con ella.

Así se ha pronunciado Marín durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol dentro del ciclo 'Andalucía Vota' con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los principales partidos en las elecciones autonómicas del 19 de junio. Marín ha sido presentado por la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas.

Marín ha indicado que él quiere tener la oportunidad de ir a un debate con Olona para hablar de ideas y de proyectos y conocer qué programa tiene Vox para Andalucía. "Yo me quiero enterar; a lo mejor me convence y hasta la voto, no creo, pero bueno", ha ironizado.

En cualquier caso, ha señalado que lo ocurrido con su empadronamiento es una "falta de respeto tremenda" y ha planteado como el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, puede ser tan "chapucero" a la hora de haber abordado el asunto del empadronamiento de su candidata a la Junta. Se ha preguntado si es que acaso lo de ser candidata ha sido "improvisado" o acaso la convocatoria de elecciones ha "sido improvisada", cuando se llevaba meses hablando de que existía la posibilidad.

Marín se ha mostrado convencido de que para Vox, las elecciones andaluzas son sólo un

"trampolín y un banco de pruebas" de cara a las elecciones generales.

Ha indicado que siempre hay que estar preparado para ir a las urnas cuando uno está en política, salvo que hubiera un sistema, que sería "lo razonable", de convocar elecciones autonómicas cada cuatro años, como ocurre con los comicios municipales, y no convocarlas cuando le interesa al gobierno de turno.

Asimismo, Marín se ha mostrado convencido de que "quien metió a Vox en Andalucía" fue la expresidente de la Junta y exSusana Díaz durante un debate electoral en Canal Sur con motivo de las elecciones de 2018.

Ha insistido en que quiere hablar de Andalucía con la candidata de Vox. Ha señalado que

a él le han ofrecido acudir a seis debates electorales y que los ha aceptado todos, a diferencia de los otros candidatos a la Junta, que "no están dispuestos a ir a más de uno o de dos".