Marín critica que el Gobierno "escurra el bulto" con la OPE y cuestiona estar en condiciones de afrontarla

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha criticado este lunes que el Gobierno central "escurra el bulto" y "no vea los problemas reales que llegan" a la hora de hacer frente a la Operación Paso del Estrecho (OPE), que mueve a tres millones de personas desde el centro de Europa al norte de África, concentrando el 80 por ciento del paso por el puerto de Algeciras (Cádiz), y ha cuestionado estar en condiciones para afrontarla, por lo que ha pedido al Ejecutivo central "prudencia" y "no improvisación".

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha preguntado si es razonable, ahora que se suspenden todos los actos públicos, plantear el paso de tres millones de personas, el 80 por ciento por el puerto de Algeciras (Cádiz), desde el centro de Europa para el norte de África y que luego regrasarán "sin saber en qué condiciones y con qué número de contagios".

Ante esta situación, el vicepresidente de la Junta ha pedido que la Unión Europea (UE) y los países del norte de África se sienten a negociar. "Hay que explicar que hay que tener pruebas médicas, igual que se va a pedir a los turistas" tanto en la ida como en la vuelta, ha advertido Marín, toda vez que ha reclamado que, si se alcanzan acuerdos entre la UE y Marruecos y Argelia, Andalucía debe contar "con todos los recursos y equipos necesarios" para atender esta situación, posibles emergencias y rebrotes.

A modo de ejemplo, el vicepresidente, que iba de camino a Lepe (Huelva), ha reprochado que el Gobierno de España y el de Marruecos "no se ponen de acuerdo" para que vuelvan las 7.200 temporeras "atrapadas" en la provincia onubense tras la recogida de los frutos rojos. "Marruecos tiene cerrada la frontera y el Gobierno de España pasa olímpicamente de esto", ha criticado.

"Si llevamos un mes intentando resolver esto, cuando me he comprometido a hacerles los 7.200 PCR del Covid-19 a estas temporeras, imagínese para el paso de tres millones de personas que vienen del centro de Europa al norte de África en julio y agosto ¿cómo se van a poner de acuerdo?". De igual manera, también ha señalado la llegada de pateras con casos de personas contagiadas con el virus y que no se pueden quedar retenidas 14 días ni devolverlas a su país de origen.

Sobre ese asunto ya se pronunció este pasado domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las "máximas garantías sanitarias y de seguridad" si este año finalmente se realiza la Operación Paso del Estrecho (OPE), actualmente aplazada, para evitar el riesgo de posibles contagios del coronavirus Covid-19 derivado del movimiento de más de tres millones de ciudadanos magrebíes, principalmente por los puertos de Algeciras y Tarifa, en la provincia de Cádiz.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha trasladado a Sánchez que "es imprescindible planificar hasta el último detalle" de la actualmente aplazada OPE, que este año tendrá "características necesariamente excepcionales" derivadas de la pandemia mundial del Covid-19 y en la que "Andalucía vuelve a convertirse en el corredor entre Europa y África en un momento especialmente delicado".