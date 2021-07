Marín: Cuando Cs deja solos a PP o PSOE, hay "chiringuitos" en comunidades autónomas o alcaldes "imputados"

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha sostenido este lunes que, cuando su partido "deja solo a PP y PSOE en el Gobierno, vuelven los chiringuitos" en comunidades autónomas y "gobiernan alcaldes imputados".

Así lo ha manifestado Juan Marín en una rueda de prensa en la sede de Cs Andalucía en Sevilla en una rueda de prensa tras mantener una reunión con los coordinadores provinciales del partido naranja en la comunidad autónoma, en la que ha sustentado esa idea en cuestiones como que, después de que el partido naranja "ha salido del Gobierno de la Región de Murcia, el PP ha eliminado de su agenda la limitación de mandatos" en esa comunidad.

De igual modo, ha criticado que, tras la salida de Cs del gobierno de la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), "ha empezado con los chiringuitos, entre otras cuestiones, para excompañeros de partido que traicionaron al proyecto político como Toni Cantó", según ha abundado Marín.

En esa línea, el líder andaluz de Cs ha reivindicado que, "cuando estamos nosotros" en gobiernos, "se llevan a cabo las reformas, se cumplen los compromisos, los imputados por corrupción van fuera", y si hay un concejal que "no hace lo que tiene que hacer, se le abre un expediente de expulsión y se le pone en la calle", mientras "otros dan cobijo a imputados por prevaricación como alcaldes", según ha criticado Juan Marín aludiendo sin citarlo al PSOE y a Francisco Cuenca, elegido el pasado miércoles alcalde de Granada.

APUESTA POR EL MUNICIPALISMO

Por otro lado, el dirigente de Cs ha defendido la "firme apuesta" por el municipalismo del Gobierno andaluz que sustenta Cs en coalición con el PP-A, que ha conseguido reducir la deuda de la Junta con los ayuntamientos, "pasando de los 180 millones de euros que nos dejó el PSOE el 2 de diciembre de 2018 a los nueve millones", según ha puesto de relieve.

"Eso es apostar por el municipalismo", ha apuntado Marín, quien también ha informado de que, en la convención que Cs celebrará en Madrid este fin de semana, él mismo participará en una ponencia relativa al municipalismo, y al mismo tiempo ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado una proposición no de ley que aborda dicha materia.

Ha detallado que desde Cs "abogamos por un nuevo plan para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas de los ayuntamientos con la Administración de la Junta, porque si los ayuntamientos no están al día no podrán acceder a los planes de resiliencia y reactivación económica de los fondos 'Next Generation'", según ha advertido antes de poner relieve de que "lo van a poder hacer gracias a que Ciudadanos está en el Gobierno andaluz".

"Será un esfuerzo económico importante, pero entendemos que es necesario", ha asegurado el vicepresidente del Gobierno andaluz, que también ha anunciado la puesta en marcha de 59,7 millones de euros para todas las provincias andaluzas que irán destinados a los planes del Programa de Fomento para el Empleo Agrario (PFEA), los cuales "se aprueban mañana (este martes) en Consejo de Gobierno, y el viernes se firmarán con los ocho presidentes de las diputaciones provinciales", según ha matizado el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

El líder de la formación naranja en Andalucía ha puesto en valor el peso de Ciudadanos en el Gobierno andaluz, y a su vez ha afirmado que "numerosas reformas y políticas se han llevado a cabo gracias a Ciudadanos, como la ley de lucha contra el fraude y la corrupción, la limitación de mandatos o la rebaja fiscal".

Para finalizar, el coordinador de Cs Andalucía ha incidido en la labor realizada desde todas las consejerías lideradas por la formación naranja, y ha mostrado su orgullo poniendo especial hincapié en la de Empleo.

"Nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado en Empleo. Nuestra compañera Rocío Blanco le ha dado la vuelta como un calcetín a las políticas de empleo en Andalucía. En datos de autónomos hemos conseguido liderar a nivel nacional, adelantando a Cataluña. En creación de empleo, uno de cada tres empleos creados ha sido en Andalucía, nunca antes había sucedido esto", según ha puesto de relieve Juan Marín.