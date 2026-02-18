Marina Heredia presentará en Atarfe (Granada) '¡En libertad! El camino de los gitanos'

Marina Heredia, flanqueada por la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, a su izquierda, y la concejala de Cultura, Jennifer García - AYUNTAMIENTO

ATARFE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Atarfe, en el área metropolitana de Granada, ha presentado este miércoles en rueda de prensa el espectáculo de Marina Heredia '¡En libertad! El camino de los gitanos', que llegará al Centro Cultural Medina Elvira el próximo 7 de marzo a las 20,00 horas.

En la comparecencia informativa han estado presentes la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, y la concejala de Cultura, Jennifer García, junto con la cantaora. Las tres han destacado la dimensión cultural, histórica y artística de un espectáculo que supone una de las grandes citas del calendario cultural del municipio, según ha informado el Ayuntamiento atarfeño en una nota de prensa.

Este trabajo nace de "una necesidad personal de contar esa historia y también de aclarar muchas cosas desde el rigor y la documentación histórica", ha indicado la artista, quien ha reflejado en este proyecto el recorrido del pueblo gitano desde sus orígenes en la India hasta la actualidad, poniendo en valor su idiosincrasia y sus aportaciones culturales.

El espectáculo, que tuvo su primera gran presentación en la Bienal de Flamenco de Granada, llega ahora a Atarfe en formato flamenco, con adaptaciones especiales y un elenco de músicos de primer nivel, entre ellos Pablo Suárez al piano, José Quevedo Bolita, Paquito González a la percusión, y las voces de Manuela Moya y Carmela Gil, junto a la propia Heredia.

La alcaldesa, Yolanda Fernández, ha subrayado que Marina Heredia es "una de las grandes voces del flamenco actual, con una trayectoria reconocida internacionalmente", y destacó que este espectáculo es "un viaje a la raíz, a la memoria y a la identidad de la cultura gitana", especialmente significativo en un año en el que se siguen conmemorando los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

"Es un homenaje a la aportación esencial del pueblo gitano al flamenco, contado desde la emoción, la fuerza y la grandeza artística de Marina. Desde el Ayuntamiento creemos firmemente que la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, que mueve conciencias, y este espectáculo es una muestra clara de nuestro compromiso con una programación de calidad y excelencia artística", señaló la alcaldesa.

La concejala de Cultura, Jennifer García, destacó además que la fecha elegida no es casual: "Marzo es el mes de la mujer, y contar con una artista granadina de referencia como Marina Heredia es la mejor manera de iniciar la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará durante todo el mes de marzo".