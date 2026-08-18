Marta Nogueras, nueva coordinadora de Vox en Almuñécar (Granada)

La nueva coordinadora de Vox en Almuñécar, Marta Nogueras. - VOX GRANADA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox ha designado a Marta Nogueras Álvarez como nueva coordinadora del partido en el municipio costero de Almuñécar (Granada).

Según ha destacado la formación en una nota, Marta Nogueras Álvarez, es Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, y ha desarrollado su actividad profesional tanto en el ámbito de la sanidad privada como en el sistema sanitario público, en diferentes centros y dispositivos asistenciales de Andalucía.

La nueva coordinadora local ha destacado "su fuerte compromiso con Almuñécar y sus vecinos, por los que trabajaré para que logren un futuro mejor en su tierra". La trayectoria política de Marta Nogueras Álvarez en Vox Almuñécar "ha sido destacada, formando parte del equipo local y participando en el trabajo desarrollado junto a vecinos, asociaciones y diferentes colectivos del municipio".

"Doy las gracias al CEP por su confianza en mi para desempeñar esta nueva responsabilidad de coordinadora de VOX, en la que volcaré todos mis esfuerzos", ha indicado.

El presidente del Comité Ejecutivo Provincial, Ricardo López Olea, junto al responsable de Organización del partido en Granada, David Navarro, y el responsable provincial de Intermunicipal, José Manuel Pérez Padial, han acompañado este martes a la nueva coordinadora de VOX para agradecer su compromiso y desearle el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades.