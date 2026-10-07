Martín (UGT-A) destaca el papel de la industria de defensa como motor de empleo, innovación y transformación industrial

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, en Indudef. - UGT-A

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado este miércoles el papel de la industria de defensa como motor de empleo, innovación y transformación industrial de Andalucía y del conjunto de España, siendo "un sector que debe contribuir a avanzar hacia un nuevo modelo productivo basado en la industria, el empleo de calidad, mejores salarios y más derechos".

El líder de UGT Andalucía ha participado en esta primera jornada del Congreso de la Industria de Defensa (Indudef), que se celebra en Córdoba del 7 al 9 de octubre, un encuentro que reúne en la capital cordobesa a empresas, organizaciones sindicales, instituciones, profesionales, centros de conocimiento y estudiantes para analizar el presente y el futuro de uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento, innovación y generación de empleo industrial.

Martín ha valorado "la importancia de que Córdoba se convierta durante estos días en punto de encuentro de los principales protagonistas de la industria de defensa" y ha destacado "la dimensión económica y laboral de un sector llamado a desempeñar un papel relevante en el proceso de transformación del modelo productivo".

Para el secretario general de UGT Andalucía, "la industria debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia dirigida a transformar el actual modelo productivo y generar empleo estable y de calidad", remarcando que la industria de defensa "tiene un peso muy importante en el PIB de España y de Andalucía".

Según ha expuesto, "la industria es una pieza fundamental en el cambio de modelo productivo y en la reindustrialización a la que queremos avanzar porque es clave para garantizar mejores salarios y mejores derechos para las personas trabajadoras".

En este sentido, Martín ha defendido que "el crecimiento de la industria de defensa debe aprovecharse para fortalecer el tejido productivo andaluz, incrementar la actividad industrial y generar oportunidades de empleo de calidad".

UN MOTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

UGT Andalucía considera que "el desarrollo de sectores industriales estratégicos constituye una oportunidad para avanzar hacia una economía con mayor valor añadido, más capacidad tecnológica y una menor dependencia de actividades caracterizadas por una elevada temporalidad o bajos salarios".

Martín ha señalado que la celebración de Indudef representa "una oportunidad para conectar a empresas, instituciones, organizaciones sindicales, profesionales y futuros trabajadores". "Es un día importante para Córdoba, para Andalucía, para España y para UGT", ha valorado, para resaltar que "este encuentro tiene una enorme trascendencia" y espera que "continúe consolidándose con el tiempo como un motor de tracción empresarial, pero, sobre todo, como un motor de empleo".

El secretario general de UGT Andalucía ha destacado asimismo "el papel de UGT FICA en la organización de un encuentro que sitúa en el centro del debate tanto las necesidades presentes y futuras de la industria como el empleo y los derechos de las personas trabajadoras".

Para UGT-A, "la expansión de la actividad industrial debe ir necesariamente acompañada de una mejora de las condiciones laborales". El sindicato defiende "un modelo industrial capaz de generar riqueza, pero también de distribuirla mediante empleo estable, negociación colectiva, salarios dignos y derechos laborales".

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

"Esta feria va a ser un elemento de referencia para la innovación, la investigación y la digitalización del sector, pero también por su vinculación con la educación y con la formación de quienes en el futuro van a incorporarse a estas industrias", ha aseverado.

El dirigente sindical ha puesto especialmente en valor la presencia de estudiantes durante las jornadas, con una previsión de más de 5.000 jóvenes, que podrán acercarse directamente a las empresas y conocer las posibilidades profesionales que ofrece el sector.

Así, UGT Andalucía considera "fundamental reforzar esta conexión entre el sistema educativo, la Formación Profesional, las universidades y las necesidades del tejido industrial para afrontar uno de los principales desafíos que tienen actualmente numerosos sectores: disponer de profesionales suficientemente cualificados para cubrir los nuevos perfiles que demanda la transformación tecnológica".

Al respecto, el sindicato ha apoyado "una Formación Profesional estrechamente vinculada a la realidad productiva, pero también capaz de garantizar a los jóvenes una incorporación al mercado laboral en condiciones dignas". Para Martín, "la dimensión del encuentro demuestra la capacidad del sector para actuar como un elemento tractor de otras actividades económicas y tecnológicas". "Hoy es un día de referencia para el sindicalismo, para el empleo, para la industria de defensa y para la economía de Córdoba, Andalucía y España", ha señalado.

De este modo, ha manifestado que "encuentros como Indudef permiten abordar conjuntamente los desafíos de una industria estratégica desde la perspectiva empresarial, institucional, académica y sindical", a la vez que ha insistido en que "el proceso de transformación industrial debe situar a las personas trabajadoras en el centro y aprovechar las nuevas inversiones y los avances tecnológicos para crear más empleo, mejores salarios y más derechos".