Martínez (Podemos) "no cierra la puerta" a incluir a Adelante en una alianza de izquierdas para "desbancar" a Moreno

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, se ha mostrado este jueves "a nivel personal" partidaria de la inclusión de Adelante Andalucía, el partido que fundara Teresa Rodríguez desde su salida de Podemos, en las conversaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE de Andalucía para una futura alianza ante las elecciones autonómicas previstas inicialmente para 2026.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, seguida por Europa Press, Martínez ha considerado que "hablar tenemos que hablar todas" para esgrimir que el contexto actual se caracteriza por que "ahora mismo estamos en el Parlamento andaluz (en referencia a la confluencia reunida en el grupo parlamentario Por Andalucía) y está Adelante y nunca cierro la puerta a hablar con las demás organizaciones".

"Una estrategia o una alianza para las autonómicas de todos los partidos a la izquierda del PSOE es una posibilidad", ha continuado argumentando, por cuanto ha esgrimido que "lo más importante, es la meta que tenemos en Podemos, es desbancar a Moreno Bonilla".

La nueva líder de Podemos Andalucía ha esgrimido el propósito de su organización de "frenar la política de derecha que está haciendo de una forma muy suavona, porque no la hace con el estilo de Ayuso, que es como Atila, y nadie se fija, pero a lo suavón Moreno Bonilla nos está metiendo un montón de recortes en lo público".

"Como esa es la meta, tendremos que hablar y sentarnos a hablar con todos los actores que estén", ha remachado su argumentación en este sentido.

Ha asegurado que "la izquierda es mucho más complicada, porque la izquierda somos mucho más de ideas, de debates" para tejer acuerdos y ha apuntado entonces que "para que haya un cambio en Andalucía, que podamos transformar las políticas que se están haciendo, que es lo más importante, tendremos que hacer un camino juntas y un camino de diálogo, es la única forma de construir y vamos a ver hasta dónde llegamos".

Cuestionada previamente por la posibilidad de que Podemos Andalucía pudiera concurrir en solitario a unas elecciones al Parlamento de Andalucía en 2026, Martínez ha precisado que "cualquier partido político se forma con la intención de llegar a las instituciones, si no, no tendría ningún sentido", por lo cual ha blandido que "no tendríamos ningún problema en ir en solitario", argumentos antes de plantear "normalizar en España que haya coaliciones y tomar con más naturalidad que haya procesos de diálogo y de negociación".

Ha recordado que "ahora mismo estamos en una coalición respecto a Andalucía, Por Andalucía", así como que "estamos en una coalición autonómica y municipal, en la mayoría de provincias andaluzas", antes de señalar que "cuando llegue el momento tendremos que valorar cuáles son las circunstancias" y de advertir que "vamos a poner por encima de todo los intereses de la ciudadanía andaluza y la línea política que nosotras defendemos".

Sobre la posibilidad de que fuera ella la cabeza de lista de Podemos Andalucía en una candidatura en solitario en las autonómicas, ha replicado que "no" después de sostener que "lo dije desde el primer momento", ya que son "mis propias líneas rojas".

"Considero que cuando estás llevando una organización, Andalucía es un país, tiene una envergadura y hay que trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo y considero que es mejor separar la parte orgánica de la parte institucional", ha seguido reflexionando en ese sentido, para sostener que "he decidido no ser yo quien me presente y centrar mi trabajo en la organización y hacer que Podemos Andalucía crezca".

Preguntada por las razones que expliquen el declive electoral de Podemos desde las elecciones europeas de 2014, Raquel Martínez ha considerado que "es verdad que irrumpimos con muchísima fuerza, pero han sido muchos los factores que han hecho que hayamos bajado en esa intención de voto", para apuntar entonces "que se han confabulado un montón de factores distintos", momento en que ha hablado de "poderes judiciales, mediáticos, para que así sea".

"Ha habido un montón de denuncias, de informes prefabricados y un montón de cosas que no eran ciertas y eso claro que nos ha hecho daño en la intención de voto y en la imagen que la gente tenía de nosotras", ha dicho en este punto.

"Pensaban que estábamos muertos después de este tiempo y hemos demostrado que no", ha afirmado en este sentido, antes de invocar los resultados en las últimas elecciones europeas y su propio papel en el Congreso de los Diputados desde las filas del Grupo Mixto.