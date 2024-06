Más de 1.000 escolares de Jaén se acercan al rock and roll con los conciertos didácticos de Alligator baby

JAÉN, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 escolares de Jaén se han acercado durante esta semana al rock and roll y el rockabilly con los conciertos didácticos de Alligator Baby, una iniciativa paralela al festival Alligator Rockin' que se celebra este fin de semana y que tiene estos géneros como protagonistas.

La concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio Histórico, Fiestas y Juventud, María Espejo, ha asistido este jueves a una de estas actuaciones, puestas en marcha por la Asociación Rock me Babe con la colaboración de este área municipal.

La edil ha destacado el "éxito absoluto" de estos conciertos, en los que han participado más de 1.000 escolares doce colegios de la ciudad. "Han disfrutado enormemente, cantando y bailando con las mejores canciones de todos los tiempos del rock and roll", ha afirmado.

Las funciones han tenido lugar estos martes, miércoles y jueves en el Teatro Darymelia, a cargo de una banda "compuesta por músicos de reconocido prestigio nacional que han logrado que estos pequeños hayan brincado de sus asientos con canciones que han recordado cantar a sus padres y abuelos".

Sus integrantes son el fundador y músico de Rock Me Babe, José Fernando Cabrera; Cuti Vericad, uno de los mejores pianistas de España que ha actuado con artistas como Loquillo y Los Rebeldes, así como Miguel Ángel Scorcia, guitarrista y cantante de la banda Cat Club y miembro de la gira de Los Rebeldes, y Lucky Martínez, batería de varios grupos, entre ellos también de Los Rebeldes.

Tras este ciclo novedoso con escolares, el Alligator Rockin' se celebra entre estos viernes y domingo en el Paseo de las Bicicletas del Parque de la Concordia. El festival, de carácter gratuito, estará dedicado a la desaparecida cantante Lola Jump.

Su cartel incluye importantes grupos nacionales e internacionales, como el inglés Sonny West y el italiano The Dimaggio Connection. También se subirán al escenario bandas nacionales como The Hot Jivers, The Fuzillis, The Catrina Bandits, The Hick Raiders, Hayride 56's and Friends o Scorcia Little Band Boom.

De esta forma, se recupera una cita organizada entre 2009 y 2019 por la Asociación Rock Me Baby con una gran respuesta del público y que alcanza este año su décimo segunda edición.