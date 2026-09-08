Más de 2.200 estudiantes internacionales se incorporan a las aulas de la Universidad de Granada este inicio de curso

Las Jornadas de Recepción para Estudiantes Internacionales en la Universidad de Granada. - UGR

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.200 estudiantes internacionales se incorporarán a las aulas en la Universidad de Granada (UGR) durante este primer periodo del curso para realizar estancias de un cuatrimestre o de curso completo.

Este martes se han inaugurado las jornadas de recepción para estos estudiantes que llegan a Granada a través de los diferentes programas de movilidad internacional en los que participa activamente la universidad granadina.

En el acto han participado el rector de la UGR, Pedro Mercado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el director de Movilidad Internacional de la UGR, Simón Suárez, y la presidenta de ESN Granada, Claudia Carmona.

Mercado ha destacado el papel de la institución como "referente europeo en movilidad internacional" y ha recordado su liderazgo en el programa Erasmus. A su juicio, la llegada del alumnado internacional "da esa impronta internacional a la Universidad y transforma también a la propia ciudad a través de la experiencia de estos estudiantes".

En este sentido, ha destacado que la Universidad es "una universidad abierta especialmente a ese programa, que ha transformado y que transforma a Europa de una forma real y efectiva, haciendo que miles de estudiantes tengan una experiencia humana rica, no solo en lo académico, sino también en lo personal".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha dado la bienvenida al estudiantado asegurando que han elegido "una ciudad universitaria, abierta e internacional que afronta uno de los momentos más ilusionantes de su historia", pues Granada aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

La regidora ha animado a los estudiantes a convertirse en embajadores de la ciudad, motivándoles a "llevar de vuelta a sus países la experiencia de Granada", a la vez que los ha animado "a ser parte de esa dimensión internacional que hace grande a Granada y a su Universidad, que en 2031 celebrará además su quinto centenario", ha recordado la alcaldesa.

Las Jornadas de Recepción para Estudiantes Internacionales, organizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización, tienen como objetivo facilitar la incorporación del nuevo estudiantado a la Universidad y a la ciudad, proporcionándole información y orientación sobre su estancia, los servicios universitarios y los recursos disponibles durante su periodo de movilidad.

El programa continuará este miércoles, 9 de septiembre, con nuevas sesiones informativas dirigidas a este estudiantado. El jueves 10 de septiembre, a las 10,00 horas, se celebrará en el espacio Breaker del V Centenario una sesión dirigida al estudiantado procedente de las universidades que forman parte de la Alianza Arqus.

Además, las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad de Granada organizan sus propias sesiones informativas, con contenidos específicos sobre cuestiones académicas y otros trámites que el estudiantado internacional debe completar durante su incorporación a la institución.