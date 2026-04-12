Más de 29.000 hogares de Granada recibieron el Ingreso Mínimo Vital en marzo

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GRANADA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a 29.012 hogares de la provincia de Granada, en los que residen 87.500 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De este total, el 39,7% son menores, lo que equivale a 34.760 niños, niñas y adolescentes. La cuantía media de la prestación se situó en 608,56 euros mensuales por hogar, según se recoge en una nota de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

En cuanto al perfil de las personas titulares, el 70,3% de los expedientes corresponden a mujeres (20.418 hogares), frente al 29,7% encabezados por hombres (8.594). La edad media de las personas beneficiarias del IMV en la provincia es de 27,8 años.

Además, 19.883 hogares se beneficiaron del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que establece diferentes cuantías en función de la edad de los menores: 115 euros mensuales para menores de 0 a 3 años, 80,5 euros entre 3 y 6 años, 57,5 euros entre 6 y 18 años.

Este complemento puede percibirse de forma independiente al IMV, al contar con umbrales de renta más amplios, según la nota.

Según el Gobierno, de este modo, no solo protege a familias en situación de pobreza severa, sino también a hogares con ingresos bajos o moderados. Por ejemplo, según la nota, una unidad familiar compuesta por dos adultos y dos menores puede acceder a esta ayuda con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros mensuales.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder a esta ayuda es necesario acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año anterior a la solicitud.

Esta condición se verifica mediante la inscripción en el registro correspondiente en el caso de ciudadanos comunitarios o con la autorización de residencia para personas de terceros países.

Asimismo, el domicilio se acredita a través del certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia mediante el libro de familia, certificados del Registro Civil o datos padronales.

Tanto la persona solicitante como el resto de miembros del hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, es decir, carecer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo e incorpora incentivos orientados a favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.