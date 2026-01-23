Más de 300 personas del Ayuntamiento de Córdoba han participado en la atención al siniestro ferroviario de Adamuz

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por representantes de los efectivos que han participado en la coordinación de la emergencia por el siniestro de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 personas del Ayuntamiento de Córdoba han participado en las diferentes labores de gestión desde el pasado domingo por la tarde hasta la tarde de este jueves en la emergencia provocada por el siniestro ferroviario de Adamuz, que ha supuesto el fallecimiento de 45 personas.

Entre ellos, agentes de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Emacsa, Aucorsa, Sadeco, concejales y directivos del Consistorio y personal del Gabinete de Alcaldía, a lo que hay que añadirle el operativo desplegado por Cruz Roja, que asciende a 260 personas en el global de la emergencia, desde distintos puntos de Andalucía, con especial atención de todas las necesidades de las familias en el Centro Cívico Poniente Sur.

Los datos los ha facilitado este viernes en rueda de prensa el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por representantes de los efectivos que han participado en la coordinación de la emergencia que comenzó en la tarde-noche del domingo 18 de enero, todo ello tras culminar este jueves los tres días de luto oficial en el país y desactivarse en la tarde de este mismo jueves la emergencia por la Junta de Andalucía.

El regidor ha subrayado que "la respuesta ha sido extraordinaria por todas las personas que han participado en este operativo, que abarca muchos aspectos", desde "la respuesta inmediata, con la movilización de 60 efectivos entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que se activaron para trabajar en el lugar del accidente, y esa fue la primera respuesta en la propia noche del 18 de enero, como en las horas y días posteriores en las labores de atención a las personas afectadas, tanto a algunos de los heridos como, sobre todo, a los familiares de las víctimas, que, en colaboración institucional, asumimos parcialmente".

Así, ha detallado que en primer lugar se trabajó en la atención a ocho heridos y sus familias tras ser dados de alta del Hospital Reina Sofía en la misma noche del siniestro, "porque afortunadamente sus heridas no revestían tanta gravedad, pero se encontraban en una situación de desamparo, de no saber dónde acudir, dormir y qué hacer", de modo que "se puso inmediatamente en marcha el Centro de Educación Ambiental como recurso para atenderles y que pudieran pasar allí la noche, activando no sólo a la Delegación de Medio Ambiente, sino a Cruz Roja, para que fuera quien se hiciera cargo en esas instalaciones, dentro del convenio en situaciones de emergencia", ha indicado.

ATENCIÓN A FAMILIAS DE FALLECIDOS

A continuación, se activó el Centro Cívico Poniente Sur desde el lunes por la mañana hasta la mañana de este jueves, a petición de la Dirección de la Emergencia, de la Junta de Andalucía, para centralizar la atención a los familiares de las víctimas, "que no tuvieran que estar en el Instituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia, sino que pudieran tener un espacio independiente, íntimo y alejado de esa zona, que es terrible".

Desde dicho centro se ha coordinado la atención de 43 de las 45 familias "cuyos familiares estaban desaparecidos y, tristemente, luego confirmado que estaban fallecidos en esta tragedia", ha expresado Bellido, para agregar que también ha habido que "trabajar arduamente en la Ciudad de la Justicia, para asegurar la intimidad, la vigilancia y la protección de ese espacio, donde iban llegando desgraciadamente los cadáveres de las personas fallecidas".

En este punto, ha tenido un recuerdo para las familias de Samuel Ramos Sánchez, agente de Policía Nacional fallecido --el alcalde estuvo presente en el responso que se hizo en el tanatorio--, y de Mario Jara, opositor, ambos naturales de Córdoba, que en el caso del primero seguía residiendo en la capital, mientras que el segundo lo hacía en Huelva con su familia. "Son los dos cordobeses que han perdido la vida en este terrible accidente ferroviario", ha lamentado.

"Córdoba, por la disponibilidad material y humana, es una gran ciudad que está preparada para afrontar la respuesta a emergencias", ha resaltado, para añadir que el Centro Cívico Poniente Sur "en los primeros momentos de la tragedia, el lunes, ha tenido picos de ocupación cercanos al millar de personas en unas circunstancias tremendamente difíciles".

Según ha declarado, "hemos intentado desde el primer momento, pese a la situación de dificultad, durante estos días tan duros es que nadie estuviera sólo en estos momentos", a la vez que ha indicado que "todos los familiares han sido informados desde la tarde del lunes con dos reuniones diarias en el salón de actos del centro cívico, coordinadas directamente por el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto", con personal del dispositivo, representantes de Iryo y Renfe, entre otros.

"Han sido reuniones muy difíciles y muy duras, con momentos de tensión", aunque ha destacado "la entereza, la dignidad y la humanidad de las familias de las víctimas, para reclamar, lógicamente, celeridad, verdad, información y empezar cuanto antes su duelo", ha dicho. "Igualmente duro fue tener que ir haciendo las notificaciones a los familiares", algo en lo que ha agradecido "enormemente el trabajo de la Guardia Civil, con un equipo que se dedicó exclusivamente".

SE SIGUE ATENDIENDO EN EL HOTEL CRISOL

En definitiva, Bellido ha aseverado que "el centro cívico se convirtió en estos días en un espacio de dolor compartido, pero también de humanidad, de silencio y sobre todo de un profundo y sincero consuelo ante una tragedia que a todos nos ha tocado en lo más profundo y para la que en algunos momentos sólo hemos podido prestar un simple acompañamiento y mostrar el respeto de todos".

Ha transmitido "el agradecimiento de algunos de los familiares de las víctimas cuando ya estaban despidiéndose porque volvían a sus localidades". La atención a familias se mantiene en el Hotel Crisol Jardines, donde "queda alguna que otra familia que tenía dificultades en el traslado de los restos de su familiar".

Al respecto, ha mencionado que se va a mantener por el momento, "porque también han contactado últimamente familiares de hospitalizados, que todavía están en Córdoba porque la hospitalización puede ser más larga", ha indicado el alcalde.