Más de medio millar de menores andaluces se benefician de un programa preventivo para mejorar la convivencia familiar

Imagen de recurso de una menor realizando una actividad didáctica. - JUNTA DE ANDLAUCÍA

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o conflictividad en el ámbito familiar (Nayfa) ha atendido en 2025 a un total de 545 menores y 485 familias en toda Andalucía, y de ese modo se consolida como un recurso público de referencia en la Comunidad Autónoma para fortalecer la parentalidad y mejorar las relaciones familiares.

Dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años, el programa está orientado a familias cuyos hijos e hijas presentan dificultades de adaptación o problemas de conducta en el ámbito familiar. De carácter gratuito y público, Nayfa ofrece una intervención integral que combina atención individual, familiar y grupal, incluyendo espacios específicos tanto para progenitores como para menores, así como dinámicas multifamiliares, como se explica en un comunicado.

Además de atender a los menores, el programa fortalece las competencias parentales, promueve el bienestar familiar y fomenta estrategias educativas positivas basadas en la comunicación, la gestión emocional y el establecimiento de normas y límites adecuados. Su enfoque preventivo permite intervenir de forma temprana para evitar la cronificación de los conflictos familiares.

En este sentido, las familias participantes se caracterizan por no contar con trayectorias previas de riesgo alto, pero sí mostrar importantes dificultades de funcionamiento familiar que tienen que ver, frecuentemente, con relaciones conflictivas en el subsistema conyugal y, sobre todo, con la falta de competencias parentales adecuadas para afrontar las tareas educativas con hijos e hijas.

Se trata de un perfil diferente al de las familias atendidas tradicionalmente en servicios sociales, ya que el riesgo no proviene de circunstancias relacionadas con la precariedad socioeconómica, sino de factores de índole relacional.

El programa se desarrolla a través de equipos interdisciplinares en cada provincia, integrados por profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social, lo que permite una intervención adaptada a las necesidades específicas de cada familia.

Con la sistematización de buenas prácticas, la evaluación de resultados y la elaboración de un Manual de Aplicación en continua actualización, Nayfa se consolida como un modelo preventivo basado en evidencias, que contribuye al desarrollo integral de los menores y al fortalecimiento de la función parental en Andalucía.

Con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas, la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en colaboración con la Universidad de Sevilla y los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia de las delegaciones territoriales, ha organizado este mes de marzo unas jornadas técnicas en las que han participado profesionales encargados de implementar el programa en distintas provincias.

Durante la jornada, celebrada en la sede de la Consejería, se han presentado los resultados del proyecto de análisis de la intervención profesional, se ha ofrecido 'feedback' individualizado a los equipos participantes y se ha promovido un espacio de intercambio de experiencias entre provincias, con la finalidad de seguir mejorando la eficacia del programa y extender las prácticas más exitosas en todo el territorio andaluz.