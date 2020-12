Más País lamenta la "negativa" del Gobierno a enmiendas a los PGE para "reforzar la red andaluza de Cercanías" de tren

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de 'Más País Andalucía', Esperanza Gómez, ha lamentado este jueves el "rechazo" de los partidos que sustentan el Gobierno central --PSOE y Unidas Podemos-- a las enmiendas presupuestarias del grupo al que ella representa, relativas al tren, presentadas en el Congreso de los Diputados, y su "negativa" así a "reforzar la red ferroviaria andaluza de Cercanías".

De esta manera, y en comunicado, la representante de Más País ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos "maltraten la red ferroviaria andaluza, con el menoscabo a las posibilidades de movilidad, desarrollo y articulación de nuestro territorio que ello conlleva", según ha advertido.

Esperanza Gómez ha defendido que "es necesario fomentar el tren como modelo de transporte ecológico y vertebrador de toda Andalucía, de este a oeste, y no podemos dejar a nuestras zonas rurales incomunicadas, con cada vez más líneas cerradas, ni a las áreas metropolitanas creciendo sin orden ni control y sin una alternativa de transporte colectivo de calidad, asequible y bajo impacto ambiental, como es el tren de Cercanías".

Esta situación, según ha apostillado Gómez, quien precisamente este pasado miércoles mantuvo una reunión con representantes de colectivos por el tren de Granada, Huelva y Sevilla, "genera un enorme déficit para la población andaluza y ahonda en la desvertebración y desigualdad de nuestro territorio, a las que condenamos, o bien a mudarse, o bien a la resignación de un desarrollo a medio completar y dependiente de la gasolina". "Perdemos hasta dos puntos de PIB por ello", según ha advertido.

A través del grupo de Más País en el Congreso de los Diputados, Más País Andalucía ha presentado varias enmiendas encaminadas a potenciar este medio de transporte en dicha comunidad autónoma, enfocadas a "mejorar la comunicación entre municipios de diferentes ámbitos y centrándose en las redes de Cercanías".

En concreto, se han propuesto enmiendas relativas a los tramos de Almería-Granada, Algeciras-Bobadilla, Fuengirola-Estepona, Málaga-Nerja, además de la urgente prolongación de la línea C2 hasta la línea 1 de Metro de Sevilla, así como la construcción de un ramal para la conexión entre los municipios sevillanos de Utrera y Los Palacios y también entre el cordobés de Palma del Río con Córdoba y Villa del Río. Asimismo, también se ha enmendado el Presupuesto con una propuesta relativa a la puesta en marcha del servicio Linares-Baeza con conexión a Jaén.

Para Más País Andalucía, "no se entiende cómo es posible que, siendo éste el gobierno más progresista de la historia, esté incentivando el transporte en coche, no eliminando el impuesto al diesel y no potenciando la red ferroviaria existente, siendo éste un transporte más ecológico y mucho más vertebrador socialmente", según ha enfatizado Esperanza Gómez.