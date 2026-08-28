Mayoral (PSOE) destaca que 37.646 hogares de Córdoba reciben actualmente el Bono Social Eléctrico

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este viernes que "37.646 hogares de la provincia reciben actualmente el Bono Social Eléctrico, una medida impulsada por el Gobierno de España para aliviar la factura de la luz de las familias con mayores dificultades económicas y combatir la pobreza energética".

Según ha informado el PSOE en una nota, el también portavoz de Seguridad Social del Grupo Parlamentario Socialista ha señalado que estas cifras reflejan "el compromiso del Gobierno con la protección de quienes más lo necesitan, garantizando que el acceso a un suministro básico como la electricidad no dependa de la situación económica de cada familia".

Mayoral ha afirmado que "frente a la falta de sensibilidad de la derecha con las familias más vulnerables y su permanente cuestionamiento de las políticas de protección social, el Gobierno de Pedro Sánchez responde con hechos. Hoy, 37.646 hogares de Córdoba cuentan con una ayuda que reduce su factura de la luz y les ofrece mayor tranquilidad para llegar a final de mes".

Del total de beneficiarios en la provincia, "16.891 corresponden a consumidores vulnerables y 20.755 a consumidores vulnerables severos, lo que demuestra que esta medida está llegando precisamente a quienes presentan mayores dificultades económicas".

"El Bono Social Eléctrico es un ejemplo de la política útil que defendemos los socialistas, una política que protege, que reduce desigualdades y que sitúa a las personas en el centro de la acción de gobierno. Así, mientras la derecha cuestiona las ayudas sociales, el Gobierno de España sigue fortaleciendo el Estado del bienestar, para que nadie quede atrás", ha concluido Mayoral.